På grund af coronakrisen har Donald Trump ikke været uden for en dør i fem uger. Og ifølge den amerikanske avis The Washington Post føler den 73-årige amerikanske præsident sig temmelig klaustrofobisk.

Over 200 millioner amerikanere (to tredjedele af landets befolkning) er under den såkaldte 'stay at home order' – bliv inden døre. Og for at foregå befolkningen med et godt eksempel bliver Donald og Melania Trump også hjemme i Det Hvide Hus i Washington D.C.

Men ligesom mange andre amerikanere nyder Trump ikke ligefrem sin 'isolationstid'.

»Præsidenten er super-frustreret. Han føler sig lukket inde. Og han glæder sig meget til at komme ud og møde sine vælgere igen.«

Sådan siger en kilde i Det Hvide Hus ifølge avisen The Washington Post.

Og avisen fortæller også, at det var præsidentens 'cabin fever' (hjemmekuller), der i mandags fik ham til pludselig at forlange al immigration til USA stoppet.

»Trump har simpelthen for meget tid til at se fjernsyn. På Fox News så han således Tucker Carlson ytre sin mening. Og blot en time senere luftede Donald Trump den selvsamme idé på Twitter,« sagde journalisten Rachel Maddow på MSNBC.

Donald Trump holdt sit seneste vælgermøde 2. marts i staten South Carolina.

Ved disse møder får præsidenten lejlighed til at tale direkte til sine entusiastiske vælgere.

Trump snakker, publikum jubler. Og selvom præsidenten via sit daglige corona-pressemøde i Det Hvide Hus har forsøgt at genskabe dagsordenen fra sine populære rallys, så er det ikke helt det samme.

'Donald Trump er afhængig af sin nære kontakt med vælgerne. Han har brug for den bekræftelse, han modtager ansigt til ansigt med sine fans. Og det er bl.a. derfor, præsidenten glæder sig til at genåbne USA,' skriver avisen New York Times i en leder.

Og der er håb forude.

Donald Trump og førstedame Melania Trump foran deres luksusfængsel, Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Donald Trump og førstedame Melania Trump foran deres luksusfængsel, Det Hvide Hus. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Selvom der endnu ikke er lagt planer for nye vælgermøder, så får præsidenten snart lidt luft under vingerne.

Efter 4. maj er der således planlagt ture til bl.a. Colorado og Nevada for præsidenten. Midt i juni skal Donald Trump desuden tale ved årets eksamensfest på militærakademiet West Point i New York.

Og så snart eksperterne giver grønt lys, vil nye Trump-rallys også blive planlagt. Men én ting lægger en dæmper på præsidentens begejstring.

På grund af corona-restriktionerne – social afstand – vil der således være grænser for, hvor mange vælgere der kan få adgang til de kommende festmøder.

»Det er bare ikke helt det samme med færre mennesker. Det mister lidt af styrken,« siger Donald Trump ifølge tv-kanalen NBC.