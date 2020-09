Tusindvis af migranter er strandet på den græske ø Lesbos, efter en voldsom brand tidligere på ugen jævnede flygtningelejren Moria med jorden.

De har intet 'hjem', intet sted at tage hen og ingen ide om, hvad fremtiden bringer. En ting ligger dog fast: De vil væk fra Lesbos.

»Ingen har lyst til at rykke til en ny lejr. Vi vil alle til et andet land. Ingen har lyst til at blive her. Vi er i et fængsel,« siger 23-årige Sajida Nazari fra Afghanistan, som har været på Lesbos et år, til nyhedsbureauet Reuters.

Mere end 12.000 migranter – fire gange så mange, som der var kapacitet til – var presset ind i den overfyldte lejr, hvilket tvang tusindvis af migranter til at bo i elendighed og ikke blot belastede beboerne i lejren, men også lokalbefolkningen i de omkringliggende områder.

Siden branden tidligt onsdag har tusindvis af asylansøgere sovet på gader eller i døråbninger. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS Vis mere Siden branden tidligt onsdag har tusindvis af asylansøgere sovet på gader eller i døråbninger. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Grækenlands konservative regering har tidligere meldt ud, at de ønsker at løse problemet med de overfyldte flygtningelejre ved at rykke en stor del af migranterne til fastlandet.

Siden storbranden brød ud natten til onsdag, har de græske myndigheder dog nægtet at tillade masse-forflyttelser til fastlandet.

Dermed har de gjort sig enormt upopulære hos både lokalbefolkningen og de tusindvis af migranter, som stiller sig på hælene ved udsigten til at skulle bo i nye midlertidige lejre, som bliver sat op nær havnen i Mytilene, som er en by på Lesbos.

Selvom indbyggerne på de græske øer altid har været stolte af den gæstfri kultur på øen, har årtier med krise nemlig ført til en giftig atmosfære på øen, siger Sajida Nazari, som fortæller at migranterne mødes af truende adfærd, hver gang de forlader lejrene.

Tusindvis af migranter blev hjemløse, da Moria-lejren brændte ned tidligere på ugen. Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere Tusindvis af migranter blev hjemløse, da Moria-lejren brændte ned tidligere på ugen. Foto: ANGELOS TZORTZINIS

»De lokale er fjendtlige. De angriber os verbalt og nogle gange også fysisk. Især når vi tager til Mytilene for at købe ind,« siger hun.

I løbet af det seneste år har der da også været adskillige demonstrationer, hvor lokalbefolkningen har indtaget gaderne for at kræve flygtningelejrene lukket.

Med 4280 nye ankomster til Lesbos i år, har antallet af nytilkomne migranter været lavere end tidligere år. Adskillige episoder med tyveri og ødelagt ejendom, som de lokale indbyggere beskylder migranter for, har dog lagt pres på det i forvejen anspændte forhold mellem de to parter.

Derudover føler lokalbefolkningen sig ladt i stikken af regeringen i Athen og Grækenlands Europæiske partnere, som i mere end et årti har ladet situation i Lesbos komme ud af kontrol.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere Foto: LOUISA GOULIAMAKI

»Én ø kan ikke bære hele denne byrde,« siger Dimitris Koursoubas, talsmand for migrationen på Lesbos til Reuters og fortsætter:

»Folk fra Lesbos er gæstfrie. Der vil altid være ekstreme stemmer, men overordnet set er de gæstfri, men de har fået nok.«