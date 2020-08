Imens coronakrisen har været særdeles hård for mange amerikanere, har den været anderledes barmhjertig over for 39-årige, hjemløse Daniel Albert Neja.

Tilbage i juli brød han ind på Al Lang Stadium i byen St. Petersburg i Florida.

Stadionet, som har plads til 7.200 siddende gæster, huser til daglig det professionelle fodboldhold Tampa Bay Rowdies.

Men fordi fodbolden i USA - som i stort set resten af verden - har ligget stillet som følge af udfordringerne med covid-19, var der ingen til at kontrollere, hvad der foregik på stadionet.

Og slet ikke hvad der foregik i nogle af de luksus-suiter, der hører til Al Lang Stadium.

Det opdagede og udnyttede den boligløse Daniel Albert Neja.

I 14 dage tjekkede han ind i suiten.

Samtidig gik han på rov i merchandiseboden, hvor han ekviperede sig fra top til tå i de rette klubfarver.

Derudover hentede han mad og drikkevarer inde på stadion, som stadig var åbent for de ansatte.

Det var først, da et rengøringshold gik ind i den luksus-suite, som Daniel Albert Neja havde gjort til sin coronaresidens, at den hjemløse amerikaner blev afsløret.

»Et rengøringshold gik ind i en af de her suiter, som ingen havde været i i et stykke tid på grund af covid-19, og det var her, de opdagede, at der var lagener, barberskum og en barberskraber,« sagde Yolanda Fernandez, der er talskvinde for St. Petersburg Police.

»Det var tydeligt, at nogen havde boet der.«

Politiet anholdt efterfølgende Daniel Albert Neja, og i anholdelsesraporten fremgår det, at han havde stjålet merchandise for 6.500 kroner og drukket for 1.500 kroner.

En måned forinden erkendte Daniel Albert Neja sig skyldig i at bryde ind på Lutz Elementary School.

Årsagen var, at han havde været sulten og ledte efter mad.