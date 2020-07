Lav en baglæns saltomortale - så får du seks dollars. Sådan lød tilbuddet til en hjemløs mand i Las Vegas, USA.

Han tog imod det. Og han prøvede et par gange at lave springet, men så gik det galt.

Da han faldt til jorden, skete det med hovedet først - og han blev liggende livløs.

Nu er en mand blevet arresteret for at lokke den hjemløse til at lave det baglæns spring for seks dollars. Det skriver New York Post.

Larry Coner forsøgte at lave et baglæns spring, men landede på hovedet. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Larry Coner forsøgte at lave et baglæns spring, men landede på hovedet. Foto: Affotograferet fra video

»For at det ikke skal være løgn, så livestreamede han hele begivenheden, som altså resulterede i mandens død,« siger politiet.

Den 28-årige Keonte Jones blev arresteret tirsdag for at udsætte en person for fare, idet det blev den 55-årige Larry Coners død, sagde politiet i Las Vegas i en udtalelse.

Larry Coner gik først hen til Keonte Jones 20. juni for at spørge ham om penge.

Det fik Jones til at tilbyde den hjemløse mand seks dollars, hvis han kunne gennemføre et farligt, baglæns spring, ifølge politiet.

En bevistløs Larry Coner ligger på jorden, mens en kvinde ser til. Foto: Affotograferet fra video Vis mere En bevistløs Larry Coner ligger på jorden, mens en kvinde ser til. Foto: Affotograferet fra video

I videoen på Facebook (som børn frarådes at se) kan man se Keonte Jones holde de seks dollars op foran kameraet.

Han ler højt og siger, at manden han filmer, er ved at lave en baglæns saltomortale for penge.

I et af forsøgene lander Coner på hovedet, og det fremkalder skrig fra nogle af de, der ser på.

Jones kan ikke holde latteren tilbage, og han går over til den bevistløse Coner, mens en anden mand tilsyneladende tjekker ham.

The #LVMPD arrested a man who paid for a dangerous stunt that led to a homeless man’s death. Caution: the video of this incident is disturbing.https://t.co/PxkzfjGpBF pic.twitter.com/qzdiS7ug3P — LVMPD (@LVMPD) July 16, 2020

»Han lavede et baglæns spring og så faldt han i søvn,« siger en mand, som man formoder er Jones.

Jones fortæller tilskuerne, at de skal lade Coner være. En kvinde står i nærheden og siger, at han (Jones, red.) ikke har nogen samvittighed, viser videoen.

Politiet siger, at Keonte Jones blev ved med 'at filme og at grine' i næsten ti minutter, mens han bad de andre om ikke at ringe efter hjælp.

Larry Coner blev til sidst kørt på hospitalet, hvor det viste sig, at han havde pådraget sig en alvorlig skade i rygmarven, siger politiet. Han døde af sine skader 30. juni.

Politiet hørte først om det vanvittige stunt, da en af Coners familiemedlemmer kontaktede efterforskerne.

Jones blev løsladt efter, at han har betalt løsepenge, men det ventes, at han møder op til retsmødet 14. september. Det skriver Las Vegas Review-Journal.