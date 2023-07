I Los Angeles by er omkring 50.000 personer hjemløse.

Mange må finde på alternative løsninger for at få ly over hovedet og være i læ for uvejr.

Nogle løsninger er dog lidt mere ekstreme end andre.

For nylig blev en hjemløs mand nemlig fundet inde i en underjordisk hvælving uden for et museum i downtown Los Angeles.

Den hjemløse unavngivne mand kom ind i sit 'hjem' fra fortovet, hvor han løftede en flise og hoppede ned. Det kan du se i en video øverst i artiklen.

»Mandag aften bemærkede vores sikkerhedsvagter en person, der havde taget hans rygsæk og en række andre tasker og lagt dem i en forsyningsboks på Alameda Street, der støder op til vores bygning,« sagde Doug Van Kirk, finansdirektør for Japanese American National Museum.

»Kort efter klatrede han ind i et større rum og var der et stykke tid.«

Van Kirk sagde, at sikkerhedsvagterne ringede til Los Angeles politi kort efter, og de kontaktede manden, der klatrede ind i den underjordiske hvælving. Ifølge Van Kirk ransagede politiet personens rygsæk.

»De fandt noget narkoudstyr og hvad der så ud til at være et håndvåben,« sagde Van Kirk.

Personen kunne ikke bryde ind i museet fra hvælvingen, men museet var bekymret over, at de forsyninger og rør, der var gemt i rummet, kunne blive beskadiget.

Van Kirk sagde yderligere, at i betragtning af stigningen i antiasiatisk had i de sidste par år, var museet bekymret for deres ansattes og gæsters sikkerhed.

»Vi tager enhver hændelse som denne meget alvorligt. Det er virkelig vigtigt, at vi tager hensyn til vores medarbejderes og gæsters sikkerhed, selvom dette var efter arbejdstid. Vores medarbejdere, vores gæster og vores frivillige er altid meget vigtige for os.«

En talsperson for sikkerhedspersonalet ved museet sagde, at dette ikke var første gang, personen blev taget i at gøre dette.

»Han sover hernede. Han drikker vand fra hanen, som du kan se lige der. Og han sagde, at dette er hans sted,« sagde Leonard Redway, direktør for faciliteter og sikkerhed, mens han pegede på et vandrør i hullet.