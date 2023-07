Hun ville egentlig blot tage sig en lur i parken, men nu er hun død.

Amerikanske Christine Chavez blev kun 27 år gammel, efter hun på dramatisk vis mistede livet i en park i Californien 8. juli.

Her blev den unge, hjemløse kvinde kørt over af en parkmedarbejder på en John Deere-havetraktor, som havde en græsslåmaskine monteret bagpå.

Det skriver lokalmediet The Modesto Bee.

Sharon Bear, talsperson for Modesto Politi, siger, at medarbejderen »opdagede en krop i det græs, hvor han allerede havde passeret«, og derefter kontaktede politiet.

Christine Chavez' liv stod dog ikke til at redde, og hun blev erklæret død på stedet.

Familien til den unge kvinde er ikke blot i sorg, de er også rasende, da de mener, at ligresterne af Christine Chavez ikke er blevet behandlet ordentligt og med værdighed.

»De efterlod store stykker af hende over det hele, som de bare dækkede med græs. Vi ville se stedet som en form for afslutning, men at stå der og kigge på jorden og se stykker af hende, det var forfærdeligt,« siger Christine Chavez' søster, Rosalinda til Fox 40 ifølge New York Post.

Familien mener, at den skødeløse behandling skyldes, at Christine Chavez var en af de mange tusinde hjemløse, der er i Modesto, og de forsøger nu at indsamle penge nok til en advokat, der skal hjælpe dem med et søgsmål.

Dagen før ulykken skiftede parken ejerskab. Inden da var den et kendt som et sted, hvor mange hjemløse kom for at sove.