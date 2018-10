Irak og DRCongo hylder deres landsmænd, Nadia Murad og Denis Mukwege, der modtager Nobels fredspris.

London. Nadia Murad, der fredag modtog Nobels fredspris for sit arbejde mod seksualiseret vold, modtager lovprisninger fra sit hjemland

Iraks præsident Barham Saleh hyldede prismodtageren og kaldte det "en ære for alle irakere, der bekæmper terrorisme og fordomme.

Også på det sociale medie Twitter lyder der et tillykke fra den irakiske regering til den nyudklækkede fredsprismodtager:

- Den irakiske regering understreger igen sin stærke forpligtelse til at støtte ofre for seksuel vold begået af Daesh (Islamisk Stat, red.) i Irak og at levere retfærdighed til de, der har overlevet, lyder budskabet.

Nadia Murad deler årets fredspris med gynækologen Denis Mukwege, der er stifter og leder af Patzi-hospitalet i landsbyen Bukavu, DRCongo, der siden 1999 har behandlet mere end 85.000 kvinder, der har været udsat for seksuel vold.

Også han modtager lykønskninger fra hjemlandet DRCongo. Mukwege har dog i visse situationer været kritiker af regeringen, som han mener ikke gør nok for at bekæmpe seksuel vold.

- Regeringen lykønsker Dr. Mukwege for hans meget vigtige arbejde, selv om der ofte er uenigheder mellem os, siger en talsmand for den congolesiske regering.

- Vi har haft uenigheder med Dr. Mukwege, hver gang han forsøger at politisere sit arbejder, der dog er vigtigt fra et humanitært synspunkt.

Men det er ikke kun i hjemlandene, at de to prismodtagere bliver hyldet.

FN's højkommissær for menneskerettigheder Michelle Bachelet har kun roser tilovers for det arbejde, der belønnes med årets fredspris.

- Jeg er sikker på, at jeg taler for alle menneskerettighedsforkæmpere, når jeg siger, at vi hylder jer, og vi beundrer jer, mere end ord kan beskrive, siger hun i en udtalelse.

En talskvinde for FN fremhæver derudover, at verdensorganisationen har udsendt særlige repræsentanter, der også kæmper mod anvendelsen af seksualiseret vold som et konfliktvåben, og at årets Nobelpris gør meget for at hjælpe det arbejde.

I Bruxelles siger EU's præsident, Donald Tusk, på Twitter:

- De to prismodtagere har min dybeste respekt for det mod, den medfølelse og den menneskelighed, som de udviser i deres daglige kamp.

Også fra Tyskland lyder der stor ros.

- Dette er to fremragende prisvindere, der hver især står for den insisteren på menneskelighed trods de utænkelige rædsler, der begås mellem mennesker, siger en talsmand for den tyske kansler Angela Merkel.

De to Nobelprismodtagere vil få overrakt prisen af den norske konge ved en ceremoni i Oslo 10. december.

/ritzau/