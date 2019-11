Endnu engang er en voldsom skovbrand løs i Californien.

Denne gang i Santa Barbara, hvor flammerne med lynets hast bevæger sig mod tungt beboede områder. Noget, der har fået byens ledelse til at evakuere utallige hjem.

Myndighederne i Santa Barbara vurderer, at mere end 16 kvadratkilometer allerede er blevet opslugt af branden.

Og i en erkendelse af, at brandvæsnet i byen ikke kan klare opgaven alene, er der blevet tilkaldt hjælp udefra, skriver CNN.

Gennem røgskyerne kan man ane de oplyste bygninger i Santa Barbara. Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Gennem røgskyerne kan man ane de oplyste bygninger i Santa Barbara. Foto: KYLE GRILLOT

Indtil videre er lige nøjagtig nul procent af branden under kontrol, lyder det.

Branden startede mandag aften lokal tid nogle kilometer nordvest for den californiske by, og den har fået gunstige vilkår af vinden.

I øjeblikket er de altopslugende flammer på vej mod byens beboede område, og branden truer både offentlige bygninger, million-hjem og -landejendomme.

Derfor er flere hjem i særligt det nordlige Santa Barbara blevet evakueret.

Please stay safe for anyone living close to the 154 and to the firefighters up there right now!! Just made it down safely and my eyes still can’t believe what’s happening #CaveFire #SantaBarbara pic.twitter.com/o5F0eGq1kC — kat (@adeline_gunn) November 26, 2019

I alt bor omtrent 90.000 mennesker i byen - dertil kommer de mange mennesker, der bor i forstæderne.

På Twitter skriver en af de lokale, at folk i nærheden af hovedvej 154 skal holde sig væk.

»Jeg kom lige akkurat sikkert forbi, og mine øjne kan stadig ikke forstå, hvad der sker,« skriver brugeren Kat, der på Twitter har delt en video fra hovedvejen.

Branden har endnu ikke bredt sig til nogen hjem, men flere står uden strøm.