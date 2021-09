Tilbage i 2008 var den daværende amerikanske senator Joe Biden havnet i en potentiel livstruende situation.

Nu er en af de personer, som hjalp ham ud af kniben, blevet ladt i stikken.

Det skriver det amerikanske medie The Wall Street Journal i en noget opsigtsvækkende artikel.

Manden, der hjalp den nuværende amerikanske præsident, hedder Mohammed.

Og for at forstå, hvorfor han er blevet ladt i stikken, skal vi skrue tiden 13 år tilbage.

Dengang var USA fortsat at finde i Afghanistan, hvorfra Joe Biden netop endegyldigt har trukket alle amerikanske tropper ud efter 20 år.

Og derfor var den amerikanske senator Joe Biden i netop Afghanistan. Det var sammen med to andre kollegaer fra det amerikanske senat i form af republikanske Chuck Hagel og den demokratiske John Kerry, der siden blev udenrigsminister i USA under Barack Obama.

Her blev de eskorteret i helikoptere, da en snestorm ramte.

Den daværende amerikanske senator Joe Biden i 2008. Foto: Nicholas KAMM

Omfanget var så voldsomt, at senatorernes helikoptere blev tvunget til at lande.

Midt i en dal langt væk fra civilisationen.

I 30 timer var Joe Biden fanget i den afsides dal i bidende kulde sammen med en gruppe soldater af både amerikansk og afghansk herkomst. Og så tolken Mohammed, der viste sig som en stor hjælp for de amerikanske senatorer.

Nu er rollerne byttet om.

Efter USA endegyldigt trak sig ud af Afghanistan 30. august, har Mohammed taget kontakt til The Wall Street Journal.

Han har brug for hjælp. Han frygter nemlig for sit og sin families liv.

I dagene op til det amerikanske tilbagetog fra Afghanistan blev afghanere, som har hjulpet de vestlige magter i landet, hastet ud, i takt med at Taliban-bevægelsen erobrede større og større dele af landet.

For en stor del af de lokale tolke og kollaboratører, som har hjulpet Danmark, USA og andre lande, der har deltaget i krigen i Afghanistan, var det med livet som indsats.

Afghanske flygtninge på vej mod et fly ud af landet i Kabuls lufthavn. Foto: ARMEND NIMANI

Taliban har igen og igen dræbt dem, der har assisteret det, de anser for besættelsesmagter.

Og den kategori falder Joe Bidens tolk i den afsides dal i 2008 også i.

Men som tusindvis af andre tolke og kollaboratører er han fortsat fanget i Afghanistan sammen med sin familie med kone og fire børn.

Han tør ikke gå uden for sit hjem, da han frygter for sit og familiens liv, fortæller han til The Wall Street Journal, som han sender en dybfølt besked til den amerikanske præsident gennem.

Afghanske flygtninge på vej ud af landet landet i et amerikansk militærfly. Foto: ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE

»Hej hr. præsident: Red mig og min familie. Du må ikke glemme mig her,« siger Mohammed, der ikke ønsker hele sit navn ud af frygt for sin sikkerhed.

Joe Biden har mødt hård kritik for sin måde at håndtere udtrækningen af Afghanistan. Et af de helt store kritikpunkter går netop på, at USA har efterladt en række af dem, der har hjulpet dem, i overhængende livsfare.

Det skyldes blandt andet, lyder forklaringen, at det amerikanske visumsystem er besværligt og overbelastet.

Men noget tyder på, at Joe Biden har ikke glemt Mohammed.

Det kunne man forstå på præsidentens pressechef, Jen Psaki, i forbindelse med et pressemøde tirsdag.

Direkte henvendt til Mohammed sagde hun:

»Vi får dig ud. Vi vil hædre din indsats, og vi er forpligtet til at gøre præcis det,« lød det fra Psaki.