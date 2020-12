En tegning fra retssalen i Paris tidligere på ugen viser Ali Riza Polat (i midten), der menes at have været Amedy Coulibalys nærmeste hjælper under terrorangrebene i januar 2015. Coulibaly dræbte en kvindelig politibetjent og fire mennesker i et jødisk supermarked. I alt er 14 personer anklaget for at hjulpet Coulibaly og de to brødre, der angreb satiremagasinet Charlie Hebdo og dræbte 12 personer. Benoit Peyrucq/Ritzau Scanpix