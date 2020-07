Både de seneste ni måneder og for juni melder USA om rekordstort budgetunderskud. Coronakrisen er grunden.

Coronahjælpepakker til virksomheder og borgere har givet det hidtil største månedlige budgetunderskud i USA.

Det meddeler det amerikanske finansministerium mandag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Drevet af effekterne af Covid-19-udbruddet og regeringens respons er budgetunderskuddet for 2020 på 864 milliarder dollar mod otte milliarder dollar i juni 2019, står der i en meddelelse fra finansministeriet.

Junis budgetunderskud i USA svarer til knap 5700 milliarder danske kroner.

Kongressen har vedtaget flere enorme hjælpepakker de seneste måneder for at holde hånden under virksomheder og borgere, der kæmper med coronakrisen.

Det kan ses på de offentlige finanser.

For det amerikanske finansårs første ni måneder, der begyndte 1. oktober, har USA et budgetunderskud på 2740 milliarder dollar. Det er også en rekord for den periode, skriver ABC News.

2740 milliarder dollar svarer til knap 18.000 milliarder danske kroner.

Med underskuddet er USA godt på vej mod at ramme et underskud på omkring 3700 milliarder dollar, som Kongressens budgetkontor har forudset for hele året, skriver ABC News.

Landet er samtidig på vej til at låne så mange penge, at det ikke siden Anden Verdenskrig har udgjort en større andel af økonomien. Det skriver New York Times.

Ikke desto mindre kan Kongressen ifølge den amerikanske avis blive tvunget til at investere i flere hjælpepakker.

Det skyldes, at økonomien fortsat hænger i bremsen på grund af virusset.

Flere indikatorer, der tager pulsen på økonomien i realtid, peger ifølge avisen på, at den økonomiske genopretning har vaklet de seneste uger. Imens spreder virusset sig i flere sydlige stater som Florida og Californien.

Det er således langt fra givet, at de positive tegn i USA's beskæftigelse fra maj og juni holder ved.

/ritzau/