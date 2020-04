Tiltag i USA for at afbøde de økonomiske effekter af coronakrisen når hidtil usete højder med ny hjælpepakke.

En hjælpepakke på 484 milliarder dollar til blandt andet mindre virksomheder, som er hårdt ramt af coronakrisen, er natten til fredag dansk tid vedtaget af Repræsentanternes Hus i USA.

Beløbet svarer til over 3300 milliarder danske kroner.

Da pakken allerede er vedtaget i Senatet, skal den nu bare underskrives af USA's præsident, Donald Trump.

Han har tidligere sagt, at han vil underskrive den hurtigst muligt.

Også støtte til hospitalerne er en del af pakken, som er den fjerde i en række af pakker.

Kongresmedlemmerne havde fået lov til at mødes for første gang i flere uger for at vedtage lovgivningspakken.

Men de måtte stemme under ganske strenge krav om afstand, hvorfor afstemningen også trak ud.

Med de fire pakker er der brugt omkring 3000 milliarder dollar på forskellige hjælpetiltag, skriver Reuters.

Det svarer til over 20.000 milliarder danske kroner og er et hidtil uset stort beløb.

Før hjælpepakken blev vedtaget, stemte Repræsentanternes Hus for et særligt nyt udvalg, der skal efterprøve de amerikanske coronatiltag.

Den vil have en række muligheder for at undersøge, hvordan penge fra føderalregeringen bliver anvendt, hvorvidt myndighederne er parat, og hvordan Trump-administrationen forvalter sit ansvar.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, mener, at udvalget er afgørende for at sikre, at de penge, der bliver brugt, går til de rette.

Imens har Republikanerne sagt, at det er et unødvendigt forsøg på at sætte Trump i et dårligt lys i et valgår. De mener, at der allerede eksisterer kontrolinstanser.

De mange tiltag for at mindske coronasmitten har taget hårdt på den amerikanske økonomi, og hjælpepakken skal forsøge at mindske de negative effekter.

Omkring 26 millioner amerikanere har søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse i løbet af den seneste måned.

Den seneste hjælpepakke fik bred opbakning fra både Demokraterne og Republikanerne i Repræsentanternes Hus.

Der er over 860.000 bekræftede tilfælde af coronasmitte i USA. Knap 48.000 er døde efter smitte, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til fredag dansk tid.

/ritzau/Reuters