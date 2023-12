Ifølge Palæstinensisk Røde Halvmåne er landmand dræbt i Gaza trods våbenhvile.

En palæstinensisk landmand er søndag blevet dræbt, mens en anden er blevet såret, efter at de blev angrebet af israelske styrker i Gaza.

Det oplyser hjælpeorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hændelsen har fundet sted på tredjedagen af en våbenhvile mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas.

Den skal være sket i Maghazi-flygtningelejren i Gaza.

Der er ikke umiddelbart udtalelser fra Israel, og det vides ikke, om episoden får konsekvenser for planlagte udvekslinger af gidsler og fanger søndag. De nærmere detaljer i hændelsen kendes ikke.

En højtstående unavngiven palæstinensisk kilde siger til Reuters, at søndagens fase ser "kompliceret" ud.

Da kilden bliver spurgt, om landmandens død kan føre til en forsinkelse søndag, svarer vedkommende:

- Det ved jeg ikke.

Våbenhvilen mellem Israel og Hamas står til at vare mindst fire dage. Den begyndte fredag. Efter planen skal der være daglige udvekslinger af palæstinensiske fanger i Israel og gidsler, som Hamas har taget.

Palæstinensisk Røde Halvmåne er en humanitær organisation under Internationalt Røde Kors og Røde Halvmåne.

Maghazi-flygtningelejren ligger i den centrale del af Gaza. Den er ifølge Reuters tilholdssted for familier og efterkommere til flygtninge fra krigen i 1948, da staten Israel blev dannet.

Det er ikke første gang, at der er meldinger om skud i Gaza under våbenhvilen.

Fredag skrev nyhedsbureauet AP, at to palæstinensere blev skudt og dræbt af israelske styrker i Gaza. 11 blev angiveligt såret. Det skal være sket, fordi gruppen ønskede at bevæge sig til det nordlige Gaza på trods af advarsler fra hæren.

Under våbenhvilen har flere udvekslinger af gidsler og fanger fundet sted. Israel og Hamas har dog sagt, at kamphandlingerne vil blive genoptaget, så snart våbenhvilen slutter. Den kan dog forlænges til mere end de fire dage.

/ritzau/