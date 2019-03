Infrastrukturen i de hårdest ramte provinser i Mozambique er fuldstændig brudt sammen, siger PlanBørnefonden.

Tusindvis af mennesker sidder på hustage og i træer for at overleve de oversvømmelser, der plager Mozambique, efter at en af de voldsomste orkaner nogensinde på den sydlige halvkugle søndag fejede ind over Mozambique, Zimbabwe og Malawi

Og regnen siler fortsat ned, hvilket forværrer den i forvejen grelle situation. Det fortæller talsperson for Red Barnet Rik Goverde, som er i Mozambiques hovedstad, Maputo.

- Det er frygteligt. Det er en frygtelig situation. Det regner stadig voldsomt, og der er stadig områder, hvor nødhjælpsorganisationer ikke kan komme frem, fordi der er vand overalt.

- Den værste del er ikke ovre endnu, for vandet stiger stadig, og det regner stadig, siger Rik Goverde torsdag aften dansk tid.

I de berørte områder er det ikke kun oversvømmelserne, der giver anledning til bekymring. For infrastrukturen er brudt sammen, hvilket blandt andet betyder, at der ikke er adgang til rent vand.

- Vi frygter, at sygdomme som kolera og malaria bryder ud. Så det er i virkeligheden en katastrofe oven på en katastrofe, siger Rik Goverde og uddyber, at børn er særligt udsatte for at blive ramt af sygdom.

Over 200 mennesker er bekræftet omkommet, men dødstallet kan være mere end fem gange så højt.

Anne Hof er PlanBørnefondens landedirektør i Mozambique. Hun siger, at det primære fokus for nødhjælpsorganisationer lige nu er at redde liv.

- Det er meget slemt. Vi har to både, der sejler i pendulfart og bogstavelig talt redder folk ud af vandmasserne. Det er folk, der har søgt tilflugt på toppen af huse eller i træer. De kæmper for deres liv.

- Det er nok den alvorligste situation, vi har haft i Mozambique i nyere tid, siger hun.

Hun fortæller, at en af organisationens både onsdag reddede en ung kvinde fra et træ, hvor hun havde søgt tilflugt. Da kvinden kom ned i båden, fortalte hun, at hun havde haft sin baby med sig.

Men efter mange timer i træet slap den unge kvindes kræfter op, så babyen faldt ned i floden og døde.

Begge organisationer vurderer, at det vil tage lang tid, før de ramte områder er genopbygget.

- Det er en vanskelig tid, befolkningen går i møde. Det er en fremtidsudsigt, hvor de kommer til at leve i en form for flygtningelejre. Over 600.000 mennesker er direkte berørt, siger Anne Hof.

/ritzau/