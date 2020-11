De ansatte i marinparken på en ø syd for den thailandske by Krabi har udsendt en efterlysning til deres gæster: Vi har brug for nogle naturlige sneglehuse, som vore eremitkrebs kan bruge som hjem.

'Moo Kon Lanta National Park har brug for sneglehusene til eremitkrebsene,' lyder beskeden, der blev uploadet til parkens Facebook-konto. Dagen efter opslaget fik parken besked om, at en person ville donere mindst 200 kilo muslingeskaller og sneglehuse.

En ansat i parken siger, at antallet af eremitkrebs stiger kraftigt på øen, men der er ikke nok af de store sneglehuse, som de har brug for som hjem, når de selv vokser sig store. Der skriver Bangkok Post.

Eremitkrebs skal bruge et nyt og større sneglehus, der passer til deres egen størrelse. Men med så mange krebs, som der nu lever i parken, bliver mange af dem nødt til at bo i plastikstykker eller ituslåede glasflasker.

Denne eremitkrebs har fundet sig et sted at bo i en ituslået flaske. Foto: Facebook / Moo Koh Lanta Marine National Park

Den ansatte, som bad om anonymitet, da han ikke havde lov til at tale med medierne, gav de rene omgivelser æren for eksplosionen af eremitkrebs i nationalparken.

Han skød derimod teorien ned, om at turisterne var skyld i problemet, fordi de tog mange sneglehuse og muslingeskaller med sig hjem som souvenir.

Selv om de kan bruge flasker og plastikdele som deres hjem, så kan de udgøre en fare for de mange eremitkrebs. Når de bliver for store, så risikerer krebsene at sidde fast inde i 'hjemmet', og så kan de ikke finde føde, har et studie fra universitetet i Tasmanien, Australien, vist,

Problemet med kunstige hjem for eremitkrebs kan man finde overalt på jorden. Det er ikke noget specielt for Moo Koh Lanta, hvor de besøgende for øvrigt får besked på at tage deres affald med sig hjem.

Parken ligge på sydspidsen af øen Ko Lanta, syd for Krabi i den sydlige del af Thailand. Foto: Google Maps

Hvad krebsene har brug for, er flere naturlige hjem.

»Vi har stadig brug for flere sneglehuse og muslingeskaller,« lyder det fra den ansatte. »Alle donerede skaller smider vi på stranden, så eremitkrebsene kan bruge dem til deres hjem.«