De sad blot omkring en håndfuld mennesker og fulgte med på videobillederne i håb om at spotte en bjørn.

I stedet endte de med at se noget helt andet. Noget, som fik dem til at slå alarm med det samme.

For det var ikke en brunbjørn, der tirsdag eftermiddag vandrede ind foran kameraet, der står opsat på Dumpling Mountain i den afsidesliggende nationalpark Katmai i den amerikanske delstat Alaska.

Ud af den tætte tåge, som omgav stedet, dukkede en mand op.

Arkivfoto af en bjørn i Katmai National Park. Foto: John Moore/AFP/Ritzau Scanpix

Det skriver en række medier, herunder The Guardian, BBC og The Washington Post.

Dramaet udspillede sig tirsdag i den fjerne nationalpark – som kun kan tilgås med hjælp fra båd eller fly – hvor naturentusiaster online kan følge med på forskellige opsatte kameraer for at holde øje med områdets bjørne.

Men midt i regnen og blæsten dukkede den forkomne og vejrbidte mand pludselig op foran et af videokameraerne i det ufremkommelige terræn.

Der er ikke lyd på kameraerne, men manden så ifølge BBC ud til at sige 'faret vild' og 'hjælp mig' til kameralinsen.

Her ses et af de såkaldte 'bear cams' i området. Foto: John Moore/AFP/Ritzau Scanpix

Kun omkring en håndfuld mennesker fulgte på et tidspunkt med på det webkameras sending – men straks efter slog de alarm til firmaet Explore.org, som er det, der driver webkameraerne i parken.

»Der er nogen i nød på kameraet,« skrev en af seerne ifølge The Washington Post i en besked til firmaet.

Virksomheden slog derefter videre alarm hos parkmyndighederne, National Park Service, som sendte redningsfolk ud for at finde den vandrende mand og få ham i sikkerhed.

»Parken sendte et eftersøgnings- og redningshold ud for at finde vandreren, som var fanget i blæst og regnvejr med dårlig sigtbarhed,« skriver en talsmand for parkmyndigheden, Cynthia Hernandez, i en e-mail til The Washington Post:

»Parkbetjente fandt vandreren et par timer senere, uskadt, og bragte vandreren tilbage i sikkerhed.«

Online kunne bjørneentusiasterne ligeledes følge i det redningen, da parkfolkene senere dukkede frem fra tågen, fandt manden i nærheden af videokameraet og hjalp ham ned fra bjerget.

På det sociale medie X – det tidligere Twitter – har Explore.org efterfølgende delt et videoklip af hændelsen, som også kan ses øverst her i artiklen.

»Bjørnekamera redder en vandrers liv! I dag gjorde dedikerede bjørnekamera-fans os opmærksomme på en mand i nød på Dumpling Mountain. De heroiske rangers gik straks i aktion og iværksatte en eftersøgning for at redde manden,« lyder det i opslaget.

Bear Cam saves a hikers life! Today dedicated bear cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. The heroic rangers @KatmaiNPS sprung into action and mounted a search saving the man. - more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371 — explore.org (@exploreorg) September 6, 2023

Seertallene for Alaskas bjørnekamera stiger ifølge BBC kraftigt forud for den såkaldte 'Fat Bear Week', som i år finder sted i begyndelsen af oktober.

'Fat Bear Week' er en populær onlinekonkurrence, der afholdes af Katmai National Park, som kårer én bjørn som den fedeste af dem alle, når dyrene mæsker sig i laks inden vinterdvalen.

Der er ingen mobildækning på Dumpling Mountain – eller andre steder i den afsidesliggende park.