Spændingerne stiger mellem Israel og Hizbollah-bevægelsen i Libanon efter flere episoder med droner.

Hizbollah har tilstrækkeligt med præcisionsvåben i Libanon til en konfrontation med Israel.

Det siger lederen af den militante libanesiske bevægelse, Hassan Nasrallah.

Spændinger er igen blusset op mellem de to nabolande, efter at to droner faldt ned i Libanon. De blev tilsyneladende brugt i et forsøg på at angribe et mål, der skulle have noget at gøre med Hizbollahs præcisionsmissiler.

Hizbollah beskylder Israel for at stå bag det sjældne angreb i Beirut og har lovet, at der vil komme en reaktion.

Nasrallah siger lørdag, at denne type droner åbner op for attentater fra Israels side, hvis sådanne provokationer ikke besvares.

Israel har ikke kommenteret sagen om dronerne.

Tidligere lørdag meddelte Israels militær, at det har beordret flere soldater sendt til grænseområdet mod Libanon.

Hæren meddeler, at i løbet af den seneste uge har Israels "landstyrker, luftvåben, flåde og efterretningstjenester forbedret deres beredskab".

Nasrallah siger, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, leder efter en undskyldning for at angribe Hizbollah.

Israel og Hizbollah udkæmpede senest en krig i 2006, hvor Israel bombede store dele af Libanons infrastruktur som reaktion på, at Hizbollah havde taget to israelske soldater til fange.

