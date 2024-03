Som svar på Israels droneangreb, der dræbte ti i Libanon, sender Hizbollah en byge af raketter mod Israel.

En højtstående kommandør i den libanesiske Hizbollah-bevægelse var blandt de ti dræbte i et israelsk luftangreb mod byen Nabatieh i det sydlige Libanon onsdag.

Hans næstkommanderende og en tredje Hizbollah-kriger er ligeledes dræbt.

Det meddeler Israels militær ifølge Reuters.

De øvrige syv dødsofre var civile, siger sikkerhedskilder i Libanon.

Blandt dem er fem børn, siger kilderne.

De civile tabstal er ikke umiddelbart bekræftet fra israelsk side.

Det er de hidtil blodigste angreb i Libanon, siden konflikten i Mellemøsten begyndte 7. oktober.

Torsdag aften meddeler Hizbollah, at gruppen som svar på onsdagens angreb har skudt adskillige raketter mod Israel.

Israelsk politi og redningsmandskab siger, at flere raketter ramte byen Kiryat Shmona. Her er der sket ødelæggelser, men der er ikke umiddelbart meldinger om døde eller sårede.

De tre Hizbollah-medlemmer, der blev dræbt i israelske droneangreb onsdag, har været involveret i de kampe, der har fundet sted hen over grænsen mellem Israel og Libanon siden oktober, meddeler det israelske militær.

Israels militær siger, at onsdagens luftangreb i Libanon kom som svar på, at en raket affyret fra det sydlige Libanon dræbte en israelsk soldat i det nordlige Israel.

- Fjenden vil komme til at betale for disse forbrydelser, siger en af Hizbollahs parlamentarikere, Hassan Fadlallah, til Reuters.

Han tilføjer, at Hizbollah har "en legitim ret til at forsvare sit folk".

FN opfordrer til, at den "farlige optrapning" omgående stopper.

Der har dagligt været sammenstød i grænseområdet mellem Hizbollah og Israels hær, siden krigen i Gazastriben begyndte 7. oktober.

Det har ført til, at titusinder af indbyggere på begge sider af grænsen har måttet flygte fra deres hjem.

Sammenstødene ved grænsen har vakt frygt for, at krigen i Gazastriben vil brede sig i regionen.

Hizbollah og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse er allierede. Begge grupper er støttet af Iran.

For få dage siden sagde Hizbollahs øverste leder, Hassan Nasrallah, at Hizbollah vil fortsætte med at skyde raketter over grænsen til Israel, så længe den israelske offensiv fortsætter i Gazastriben.

