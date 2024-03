Israel frygter en udvikling, hvor man bliver angrebet af Hizbollah i nord og af Hamas i syd.

Den militante islamistiske milits Hizbollah i Libanon, som støttes af Iran, siger, at den tirsdag har sendt en byge af raketter ind mod en israelsk base som gengæld for israelske angreb i det østlige Libanon mandag.

Militsen sendte også mandag omkring 60 raketter mod en israelsk base i de besatte Golanhøjder.

Hizbollah, der er allieret med Hamas, har næsten dagligt udkæmpet kampe med Israels hær, siden krigen i Gaza begyndte efter Hamas-angrebet inde i Israel den 7. oktober.

Israel angreb Hizbollahs stillinger nær byen Baalbek i det østlige Libanon mandag. To medlemmer af militsen blev dræbt.

Kampene over grænsen mellem Israel og Hizbollah i Libanon har siden oktober kostet 284 mennesker livet i Libanon - de fleste var militsfolk fra Hizbollah. Omkring 44 var civile ifølge en opgørelse fra AFP.

På den israelske side er ti soldater og seks civile blevet dræbt.

De daglige sammenstød i grænseområdet mellem Hizbollah og Israel har ført til, at titusinder af indbyggere på begge sider af grænsen har måttet flygte fra deres hjem. Sammenstødene ved grænsen har vakt frygt for, at krigen i Gazastriben vil brede sig i regionen.

Israel frygter en udvikling, hvor de bliver angrebet af Hizbollah i nord og af Hamas i syd. Også den iranskstøttede Houti-bevægelse i Yemen udgør en trussel mod Israel.

