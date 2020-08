En voldsom eksplosion tirsdag i havnen i Beirut lagde en stor del af den libanesiske hovedstad i ruiner. Efterfølgende har der været forlydender og antydninger af, at det kunne skyldes, at Hizbollah havde et våbenlager på havnen, men det afviser den militante bevægelse på det kraftigste og opfordrer til en grundig efterforskning. Joseph Eid/Ritzau Scanpix