FN opfordrer til øget politisk handling for at eliminere aids. Antallet af hiv-dødsfald er faldet i 2018.

Sidste år faldt antallet af hiv-relaterede dødsfald til omkring 770.000 på verdensplan. Det er 33 procent lavere end i 2010, oplyser FN tirsdag.

Samtidig meddeler FN, at arbejdet med at udrydde hiv bliver påvirket af, at den finansielle støtte er ved at løbe ud.

Tallene stammer fra FN's årlige rapport om hiv, hvor verdensorganisationen estimerer, at 37,9 millioner mennesker i verden havde hiv i 2018.

For ni år siden i 2010 døde omkring 1,2 millioner af hiv-relaterede sygdomme. Det tal lå i 2017 på 800.000, og sidste år dalede det igen.

En af grundene til, at dødstallet er faldet de seneste år, skal findes i Afrika, der er det værst ramte kontinent. Her er faldt dødstallet sidste år.

Antallet af aids-relaterede dødsfald i den østlige del af Europa er steget med fem procent, og i Mellemøsten og Nordafrika er det steget med ni procent.

Hiv kan nedbryde immunforsvar og ødelægge kroppen, hvis det ikke behandles. Og bliver det ikke behandlet kan det udvikle sig til aids.

Der er behov for øget politisk ledelse for at eliminere aids, lyder opfordringen fra Gunilla Carlsson, administrerende direktør i FN's hiv-program, UNAIDS.

- Det er muligt at komme aids til livs, hvis vi fokuserer på mennesker og ikke sygdommen, siger hun.

UNAIDS har et mål om, at andelen af nye hiv-smittede skal falde med 75 procent sammenlignet med 2010.

Men det ser ud til at blive svært at nå med de 16 procent, som tallet ligger på nu, oplyser Peter Ghys, der er strategisk informationsdirektør i FN-programmet.

- Reduktionen er bare for lav til at nå det mål, der er blevet sat, siger han.

Et andet sårbart område, når det kommer til hiv, er børn. Sidste år blev flere end 160.000 nye tilfælde af hiv-smitte fundet hos børn.

Det er 41 procent lavere end i 2010, men det er langt fra det mål, som lande har stillet op, der lyder på maksimum 40.000 nye tilfælde hver år fra 2018.

Årtiers forskning har fortsat til gode at finde en kur eller vaccine, der kan kurere hiv, som 80 millioner mennesker verden over er smittet med, og som har dræbt flere end 35 millioner mennesker siden start 1980'erne.

/ritzau/AFP