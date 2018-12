Den Oscar- og Grammy-vindende sangskriver Norman Gimbel er død, oplyser hans familie. Gimbel blev 91 år gammel.

Måske siger navnet Norman Gimbel dig ikke så meget, men det gør flere af de superhit, han har skrevet, utvivlsomt.

Den engelske sangskriver har eksempelvis skrevet teksten til 'Killing me softly' - som blandt andre The Fugees har udødeliggjort - og den engelske tekst til den brasilianske bossa nova-evergreen 'The girl from Ipanema'.

Ifølge BBC afgik Norman Gimbel ved døden i sit hjem i Montecito, Californien den 19. december.

Musikorganisationen BMI er 'dybt berørt' over nyheden om Norman Gimbels død.

I et mindeord beskriver BMI, ham som 'en virkelig talentfuld og profileret sangskriver', som vil blive savnet af sine venner og fans.

Norman Gimbel skrev også musikken til flere tv-serier, herunder den amerikanske sitcom 'Happy Days'.

Han fik en Grammy for 'Killing me softly' i 1973 sammen med komponisten Charles Fox, som Norman Gimbel havde et langvarigt samarbejde med.

I 1979 modtog Norman Gimbel sammen med komponisten David Shie en Oscar for bedste sang.

De havde skrevet teksten til 'It goes like it goes', som Jennifer Warnes sang i filmen 'Norma Rae'.

Norman Gimbel blev i 1984 medlem af sangskrivernes 'Hall of Fame'.

Han efterlader sig fire børn.