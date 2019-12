Det er tidligere blevet anslået, at der var mellem 50.000 og 200.000 trøstekvinder under Anden Verdenskrig.

Den kejserlige japanske hær bad regeringen om at sørge for én såkaldt trøstekvinde for hver 70. soldat under Anden Verdenskrig.

Det skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo News, som har gennemgået en række dokumenter.

De inkluderer hemmeligholdte skrivelser sendt fra japanske konsulater i Kina til udenrigsministeriet i Tokyo helt tilbage fra 1938.

Det japanske militærs brug af sexslaver, de såkaldte trøstekvinder, har længe været et stridspunkt mellem Japan og Sydkorea.

Mange af kvinderne, som blev tvunget til at være prostituerede i det japanske militærs bordeller, var nemlig sydkoreanske.

I en skrivelse fra generalkonsulen i den kinesiske havneby Qingdao bliver ministeriet bedt om at sende en kvinde for hver 70. soldat.

I en anden skrivelse fra Shandong-provinsen bedes der om, at "mindst 500 trøstekvinder skal samles her", mens japanske styrker rykker frem.

Man har flere gange forsøgt at sætte punktum i striden mellem Japan og Sydkorea.

I "Kono-udtalelsen" fra 1993 blev de japanske myndigheders involvering i at tvinge kvinderne til at arbejde i bordeller anerkendt.

Og i 2015 indrømmede den japanske regering og daværende udenrigsminister, at man følte "et dybt ansvar" for kvindernes skæbne. Samtidig gav man flere millioner til en fond for at hjælpe ofrene.

Men der er fortsat uenigheder om, i hvilken grad den japanske regering har været involveret.

- De seneste dokumenter (...) har givet os detaljeret information om, hvordan bordellerne blev drevet, og hvor mange soldater, som fik tildelt en såkaldt trøstekvinde, siger Yoon Mi-hyang, leder for en organisation for ofrene for japansk sexslaveri.

- Dette er et klart tegn på, at den japanske regering er ansvarlig for med overlæg at rekruttere koreanske kvinder til sexslaveri.

Der var ikke umiddelbart nogen kommentar fra den regeringsmyndighed i Japan, der står for at indsamle de officielle dokumenter om trøstekvinder.

/ritzau/Reuters