Der er tale om historisk voldsomme brande, der hærger Oregon og Washington.

Samtidig giver billeder fra både Oregon og det nordlige Californien mindelser om en snarlig dommedag.

Ser man satellitbilleder af den nordvestlige amerikanske delstat Oregon, står det hurtigt klart, hvor voldsomme de brande, der hærger delstaten, er.

Mere end 3.000 brandfolk er sat ind mod de i alt 48 brande, som delstaten er ramt af.

Det vestlige USA er hårdt ramt af brande. På satelitbilleder kan man se, hvordan flere af brandende er så enorme, at de trækker store skyer efter sig. Foto: - Vis mere Det vestlige USA er hårdt ramt af brande. På satelitbilleder kan man se, hvordan flere af brandende er så enorme, at de trækker store skyer efter sig. Foto: -

Fra bare mandag til onsdag er omkring 1.300 km2 blevet opslugt af flammerne.

Det har ifølge delstatens guvernør, Kate Brown, resulteret i det største tab af privat bolig i Oregons historie.

»Alle bliver nødt til at være i højeste alarmberedskab. De kommende dage bliver ekstremt svære,« sagde hun ifølge det lokale medie Oregon Live.

Tirsdag valgte hun at erklære hele delstaten i undtagelsestilstand.

Sådan ser de voldsomme brande ud set fra en satelit. Foto: Bureau of Land Management Oregon & Washington Vis mere Sådan ser de voldsomme brande ud set fra en satelit. Foto: Bureau of Land Management Oregon & Washington

Det er første gang, at Oregons guvernør har taget så drastisk en beslutning på grund af brande.

Og det er da heller ikke så lidt dramatisk.

»Hele staten er et fyrtøj,« sagde guvernøren, som også fortalte, at der er tale om den mest ekstreme brandsituation i delstaten i tre årtier.

Allerede onsdag lød meldingerne fra delstaten, at de tre første ofre for flammerne var bekræftet.

Rød himmel over Salem, Oregon. Foto: ZAK STONE Vis mere Rød himmel over Salem, Oregon. Foto: ZAK STONE

Den ene er en ukendt person, mens de to andre skal være en dreng og drengens bedstemor.

Billederne fra byer som Salem, Eugene, Stayton mfl. er gået viralt på sociale medier.

Specielt et billede fra Salem, Oregon, har fået folk online til at sammenligne situationen med dommedag og Hollywood-filmen 'Blade Runner 2049', hvor hovedrollen i en del af filmen går rundt i et post-apokalyptisk Las Vegas indhyllet i orange skær.

Meanwhile in Oregon..



The wildfires making it look straight apocalyptic



Reddit: RavenRosie#OregonFires #oregon pic.twitter.com/jsxVlokbsw — Buitengebieden (@BuitengebiedenB) September 8, 2020

Og det er langt fra det eneste billede fra delstaten, som er gået viralt.

Også en lokal journalists video fra Stayton lige øst for Salem er blevet set mere end syv millioner gange.

Her ser man, hvordan hele byen tirsdag var dækket i et rødt glødende lys.

Videoen får ganske enkle kommentarer som 'vanvittigt', men der er også folk, selv ateister, som mener, det må være et signal fra de højere magter om, at dommedag er nær.

This is nuts. Downtown Stayton at 12:22pm. Be safe, everyone. #KGW #Oregon #Fire #Smoke #LionsheadFire @KGWNews pic.twitter.com/ff4MKKU4qm — Christine Pitawanich (@CPitawanichKGW) September 8, 2020

Men det er ikke kun i Oregon, hvor brandende har fat i det vestlige USA.

Billeder fra San Francisco er også begyndt at vise en helt unaturlig himmel.

Badet i rødlige eller orange farver.

Håbet i Oregon, Washington og det nordlige Californien er, at de vinde, som gennem de seneste døgn har ramt vestkysten fra Stillehavet, vil blive både køligere og aftage i styrke.

Det vil nemlig gøre arbejdet med at bekæmpe brandene lettere. Blandt andet fordi, de vil sprede sig i et langsommere tempo. Samtidig vil det være nemmere at få delstaternes mange fly og helikoptere sat ind i kampen mod flammerne.