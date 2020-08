Søndag er tusindvis af demonstranter igen på gaden i hovedstaden Minsk. De protesterer mod det officielle resultat af valget den 9. august.

De officielle resultater viste nemlig, at præsident Alexander Lukasjenko fik 80 procent af stemmerne, mens oppositionens 37-årige udfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, angiveligt fik omkring ti procent.

En meget stor del af den hviderussiske befolkning er dog overbeviste om, at Alexander Lukasjenko har snydt med stemmerne.

Ifølge TV 2 er cirka 100.000 mennesker på gaden søndag, hvilket er det højeste antal, der har været i perioden, og billeder fra Minsk viser historiske scener.

"Lukasjenko er en morder", lyder et af råbene i gaderne i Minsk lørdag, hvor tusinder igen demonstrerer. Foto: STR Vis mere "Lukasjenko er en morder", lyder et af råbene i gaderne i Minsk lørdag, hvor tusinder igen demonstrerer. Foto: STR

Demonstrationerne har udviklet sig til den hidtil alvorligste udfordring for Lukasjenko. Han har regeret landet siden 1994 og går under tilnavnet 'Europas sidste diktator.'

Mindst 6700 er blevet anholdt siden valget. Hundredvis af demonstranter er blevet kvæstet.

En meget stor del af den hviderussiske befolkning mener, at Alexander Lukasjenko har snydt med stemmerne ved valget. Foto: VASILY FEDOSENKO Vis mere En meget stor del af den hviderussiske befolkning mener, at Alexander Lukasjenko har snydt med stemmerne ved valget. Foto: VASILY FEDOSENKO

Svetlana Tikhanovskaja, som var den stærkeste udfordrer til den hviderussiske præsident ved søndagens præsidentvalg, siger, at hun ikke anerkender at have lidt nederlag ved valget.

Fredag advarede Lukasjenko hviderusserne om at blive væk fra weekendens demonstrationer, hvis de vil undgå at blive "kanonføde".

Lørdag talte Lukasjenko i telefon med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Efter samtalen sendte den russiske regering en meddelelse ud om, at "problemet" i landet snart vil være løst. Foto: SERGEI GAPON Vis mere Lørdag talte Lukasjenko i telefon med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Efter samtalen sendte den russiske regering en meddelelse ud om, at "problemet" i landet snart vil være løst. Foto: SERGEI GAPON

På lørdagens møde i forsvarsministeriet hævdede præsidenten, at familier til soldater og politifolk har modtaget trusler. Han advarede om, at militæret er klar til at forsvare sig:

»Leg ikke med ilden. Vores soldater har ressourcer nok til at forsvare sig selv og deres familier og sørge for statens sikkerhed.«