Flere europæiske lande steger i disse timer under en brutal hedebølge. Den ene varmerekord efter den anden noteres.

Senest i Frankrig. Her har man fredag målt den højeste temperatur i landets historie: 45,1 grader. Flere andre lande har også registreret deres varmeste dage nogensinde i juni måned.

Tidligere var varmerekorden i Frankrig 44,1 grader, som blev målt under en hedebølge i 2003. Fredag registrerede man så først en rekord, der lød på 44,3 grader. Det er nu steget til 45,1 grader.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og BBC.

Også Tyskland, Polen og Tjekkiet har registreret rekorder – her er der tale om de varmeste temperaturer i juni nogensinde.

I Spanien har hedebølgen kostet menneskeliv.

En 17-årig arbejder på et spansk landbrug i Cordoba døde af hedeslag. Det samme gjorde en 80-årig mand, som kollapsede og omkom på gaden i Valladolid.

Også Italien er ramt hårdt. Her er der erklæret ’alarmerende’ høje temperaturer i 16 byer.

Også her har hedebølgen kostet menneskeliv.

En 72-årig hjemløs mand er således fundet død tæt på Milanos hovedbanegård.

Han omkom på grund af varmen, skriver The Guardian.

På tværs af Europa advarer myndigheder om ’risikabel adfærd’.

Det kan blandt andet være at forlade bilen, mens dine børn sidder i den. Det kan også være noget så simpelt som at jogge en tur midt på dagen.

Endnu farligere er europæernes hang til at hoppe i vandet for at køle af.

Onsdag døde fire mennesker i Tyskland i drukneulykker, efter de flygtede fra den brutale varme ved at tage en dukkert.

Også i Storbritannien er en 12-årig pige druknet, efter hun hoppede i vandet for at køle af.

Hedebølgen er opstået på grund af varm luft, der er drevet ind over kontinentet fra Afrika.

Debatten raser i forhold til, om man kan se hedebølgen som en direkte konsekvens af global opvarmning. Det kan man ikke sige definitivt, skriver BBC.

Ifølge The Guardian mener flere videnskabsfolk dog, at der er en tæt sammenhæng mellem global opvarmning og hedebølgen.

De mener, at den slags hedebølger bliver mere hyppige.