Mødes Donald Trump og Kim Jong-un til maj, bliver det et historisk topmøde. Men også et møde, hvor de to kamphaner, der har gjort en dyd ud af at svine hinanden til, skal lægge fornærmelserne bag sig.

Kan man den ene dag kalde sin modpart for henholdsvis ‘en galning’ og ‘en mentalt forstyrret, senil olding’ og den næste smile og give hånd, som om intet var hændt? Åbenbart. Hvis man hedder Donald Trump og Kim Jong-un.

Få har, som de to statsledere, svinet hinanden til og benyttet sig af en retorik, der ikke var gået i Emma Gads ‘Takt og tone’-tid.

Alligevel er det - næsten - et faktum, at Donald Trump og Kim Jong-un til maj efter al sandsynlighed står ansigt til ansigt.

Og sker det, bliver det ifølge Korea-ekspert Andreas Bøje Forsby fra Nordisk Institut for Asienstudier et historisk topmøde.

»Alene af den grund, at der siden dengang, hvor de to lande var i krig med hinanden (1950-1953, red.), ikke har været et møde mellem en amerikansk og en nordkoreansk leder. Kim Jong-uns far gjorde flere forsøg på bl.a. at mødes med Clinton, men det blev blev aldrig til noget,« siger Andreas Bøje Forsby om topmødet, som er blevet etableret som følge af den midlertidige åbenhed mellem Nord- og Sydkorea. Det var således den sydkoreanske sikkerhedsrådgiver, der tidligere på ugen kunne overbringe Det Hvide Hus Kim Jong-uns ønske om at mødes. Et ønske, som USAs præsident på stedet sagde ja til.

Både USA og Nordkorea har dog allerede udråbt sig selv som vinderne af den krig, der har hersket mellem parterne. Men Andreas Bøje Forsby mener dog, at det er lige lovlig tidligt at fælde dom over den del.

»Trump kan hævde, at det er USAs voldsomme sanktionspres, der har udløst viljen til at mødes, og at han derfor er sejrherren i det her spil. Omvendt kan nordkoreanerne hævde, at de med deres langtrækkende missiler og hele demonstrationen af deres atomvåbenprogram har banet vejen for mødet. Og de to fortællinger strider jo mod hinanden,« lyder det fra Andreas Bøje Forsby, som måske nok vægrer sig mod at udråbe en sejrherre, men ikke er i tvivl om, at af de to herrer er Trump nu engang den farligste. Ham med fleste muskler.

»For det er ham og USA, der står med et toptunet militært maskineri, der kan gennemføre et præventivt angreb på Nordkorea. Så han har bukserne på.«

Lykkes det med et topmøde mellem den nordkoreanske diktator Kim Jong-un og den amerikanske præsident Donald Trump, bliver det historisk. Men hvem skal have æren for det? Begge mener i hvert fald, at de kender svaret.

Men én ting er muskler og sejrsbukser.

Kan de to mænd overhovedet lægge de verbale fornærmelser - der er føget mellem dem - bag sig, når de om et par måneder står ansigt til ansigt?

»Kender man bare en smule til Trump, ved man, at han er en mand, der kan klandre sine modstandere den ene dag og dagen efter indgå realitetsforhandlinger med dem. Så han er ikke en mand, der bærer nag.

Kim Jong-uns psykologiske profil ved man ikke så meget om, men ud fra det møde, han havde med den sydkoreanske delegation, tyder meget på, at han var i stand til at joke om sig selv og det image, han har i vesten. Så måske er han ikke typen, der tager fornærmelserne - som de trods alt begge har fyret af i righoldig stil - alt for tungt. I hvert fald tror jeg ikke, at fornærmelserne i sig selv er en hindring for, at de kan og vil mødes.«

Her kan du læse et lille udpluk af, hvad de to herrer har sagt om hinanden:

DONALD TRUMP OM KIM JONG-UN OG NORDKOREA:

‘Kim Jong-un fra Nordkorea er helt åbenlyst en gal mand, som ikke har noget imod at sulte eller dræbe sit folk’

‘Raketmanden er på en selvmordsmission for sig selv og sit regime’

‘De vil blive mødt med en styrke og et raseri, som verden aldrig tidligere har set’

‘Min knap er større end din. Og den virker’

‘Hvorfor fornærmer Kim Jong-un mig ved at kalde mig ‘gammel’, når jeg ALDRIG kunne drømme om at kalde ham ‘lille og tyk?’



KIM JONG-UN OM DONALD TRUMP OG USA:

‘Jeg vil med sikkerhed tæmme den mentalt forstyrrede, amerikanske senile olding med bål og brand’

‘Snarere end at skræmme eller stoppe mig, har hans bemærkninger overbevist mig om, at den vej, jeg har valgt, er den rigtige’

‘Lyder som om dialog er udelukket med et menneske, der er blottet for fornuft og forstand’

‘Massakrerne, begået af de amerikanske imperialistiske undertrykkere, beviste, at de er kannibaler og drabsmænd, for hvem nedslagtning er en fornøjelse’

‘USA er menneskehedens svorne fjende’.

BLÅ BOG: Kim Jong-un Kim Jong-un, født Pyongyang, Nordkorea. 35 år. Angiveligt gift med den tidligere sangerinde Ri Sol-ju, som han efter sigende har tre børn med. Menes at være uddannet i Schweiz og vendte i 1998 tilbage til Nordkorea, hvor han sad i landets forsvarskommission og sidenhen blev udnævnt til general i folkehæren. Blev i 2010 udset til at være tronfølger efter faderen Kim Jong-il og overtog ved dennes død landets lederskab. ‘Den store efterfølger’ kaldes han. Har siden tyndet gevaldigt ud i rækken af personlige fjender og de seneste år ihærdigt opbygget et seriøst atomvåbenprogram.