Går man bare den mindste smule op i amerikansk politik, vågnede man fredag morgen til historieskrivning:

For første gang nogensinde er en tidligere amerikansk præsident blevet tiltalt for noget kriminelt.

Det handler naturligvis om Donald Trump – og muligvis om en pornostjerne.

Men selve tiltalen er stadig hemmelig, så vi ved ikke endnu, om det rent faktisk drejer sig om de 130.000 amerikanske dollar, hans tidligere advokat, Michael Cohen, betalte til pornostjernen Stormy Daniels i 2016 kort før valget.

Til gengæld har de gode folk hos NBC News sat deres mest erfarne korrespondent på juridiske spørgsmål, Laura Jarrett, til at fremhæve fem centrale spørgsmål, vi alle skal holde øje med.

1. Hvad vil de tiltale ham for? Og hvordan?

Anklagerne kunne anklage Trump for at have forfalsket Trump Organization's regnskaber for at skjule penge, som han gav Michael Cohen som 'juridiske udgifter', når det i virkeligheden var for at refundere ham for tys-tys-pengene til Stormy Daniels. Det ville under amerikansk lov blot være en mindre forseelse.

For at løfte det til en forbrydelse i delstatsloven i New York skal anklagemyndigheden bevise, at regnskaberne blev forfalsket med henblik på at skjule eller begå en anden forbrydelse. Men hvad er den anden forbrydelse, eventuelt? Det er spændende at se.

2. Er der flere forbrydelser, vi slet ikke kender til?

NBC spekulerer videre i, om der i tiltalen ligger andre forbrydelser end tys-tys-pengene til Stormy Daniels. For anklagere i New York har tidligere opgivet at anklage Trump i sagen, så hvad er ændret nu?

Tidligere specialanklager Mark Pomerantz redegjorde ifølge mediet for nylig for en sag om økonomisk bedrageri mod Trump i en bog, men der blev ikke rejst tiltale. Kommer nogle af de anklager tilbage nu? Det skal man holde øje med.

3. Kan de bevise en klar hensigt om at bedrage?

Loven i delstaten New York om forfalskning af forretningsdokumenter kræver, at der har været hensigt til at bedrage. Men hvem blev bedraget i denne sag, spørger Laura Jarrett.

Andre sager i delstaten om falske forretningsoplysninger har generelt involveret en person, der indsendte falske informationer til en tredjepart, som for eksempel et forsikringsselskab. Men har Trumps dokumenter set dagens lys? Har de været sendt til nogen? Hvis ikke, hvem er så blevet bedraget i sagen?

4. Hvad siger tiltalen om Trumps rolle? Og om Michael Cohens rolle?

Cohen er et nøglevidne, men anklagerne kan ikke basere hele deres sag på hans vidneudsagn, skriver NBC. I New York kan ingen dømmes på grundlag af vidneudsagn fra en medskyldig i en forbrydelse uden yderligere beviser. Hvad er beviserne i denne sag?

Fra Trump-lejren har det lydt, at Cohen betalte Stormy Daniels uden Trumps vidende, men fra føderale anklagere har det tidligere lydt, at Cohen handlede efter instruktion fra Trump. Hvad passer ifølge denne tiltale?

5. Og sidst: Hvor saftigt bliver det?

Nogle gange indgiver anklagemyndigheden et simpelt anklageskrift uden detaljer, der ikke afslører meget. I andre tilfælde tegner anklagerne et langt mere levende billede af deres påstande med masser af detaljer. Hvilken vej vælger de her, spørger NBC slutteligt.

Det bliver spændende at følge. Du kan følge med i B.T.s liveblog lige her, hvor vi dækker alle udviklinger i den vilde sag.