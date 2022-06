Lyt til artiklen

Premierminister Boris Johnson var sjældent afklaret, da han på et kabinetsmøde tirsdag lod forstå, at regeringen ikke vil give sig en tomme overfor de strejkende, der tirsdag stod bag den største transportstrejke i 30 år.

»Denne strejke er både fuldstændig unødvendig, uretfærdig, og vil forårsage en masse besvær for mange mennesker,« sagde Boris Johnson i indledningen af sit regerings kabinetsmøde.

Der var en fornemmelse af at være tilbage i covid-lockdown i Storbritannien tirsdag, hvor millioner blev hjemme fra arbejde på grund af strejken. Internetmøde-appen, Zoom gik ned på grund af overbelastning, alt imens de ellers travle byer var affolkede.

De ellers travle togstationer var spøgelsestomme, og forvirrede turister, der ikke var opdateret, om den store strejke måtte trave afsted med deres kufferter.

Frustrerede tursiter foran Victoria Station må¨tte tirsdag sande, at der ikke gik toge til lufthavnene Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Frustrerede tursiter foran Victoria Station må¨tte tirsdag sande, at der ikke gik toge til lufthavnene Foto: JOHN SIBLEY

Togstrejken var med sikkerhed ikke den sidste af sin slags. Både torsdag og lørdag, er der varslet lignende strejker, og faktisk har både regeringen og fagforeningerne lagt op til, at strejkerne kan vare resten af året.

Fagforeningerne kræver bedre vilkår, samt at lønstigningerne afspejler den galoperende inflation. Dette er ifølge Boris Johnsons regering den sikre vej til en langvarig økonomisk krise som i halvfjerdserne.

Arbejdsgiverne truede tirsdag med massefyringer fra første juli. Parterne er så langt fra hinanden og så uenige om vejen videre, at flere britiske kommentatorer har draget paralleller til Thatcher-regeringens benhårde fejde med minearbejderne i firserne. Dengang var det i høj grad et ideologisk opgør, og disse strejker kan let blive noget lignende.

Oppositionen har allerede beskyldt Boris Johnson for bevidst at søge denne konflikt for at få opmærksomheden væk fra sine egne møgsager, ikke mindst Partygate-skandalen.

Waterloo Station i London var ligesom alle andre togstationer spøgelsestomme tirsdag Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Waterloo Station i London var ligesom alle andre togstationer spøgelsestomme tirsdag Foto: HENRY NICHOLLS

Ifølge en YouGov meningsmåling tirsdag, så støtter kun 4 ud af 10 briter de strejkende. Boris Johnson har tidligere omkring Brexitafstemningen nydt godt af et splittet land, og oppositionsleder Keir Starmer beskylder ham for at søge konflikten bevidst.

»Premierministeren og transportminister Grant Shapps ønsker, at strejken skal forsætte. De vil have, at landet går i stå, så de kan føde på uenigheden,« sagde Keir Starmer ved en Labour-konference tirsdag.

Uenigheden er til at få øje på. Storbritanniens økonomi er særdeles hårdt ramt af kombinationen af krigen i Ukraine, mangel på varer og hastigt stigende inflation. Men derudover bider følgerne af Brexit også. Der er dyb politisk uenighed om, hvordan man skal takle denne farlige situation.

Strejkerne truer med at brede sig til andre sektorer. Både hospitalspersonalet, lærerne og lufthavnspersonalet har varslet strejker. Det kan blive en britisk sommer fuldt af ondt blod, frustration og vrede.