Den russiske milliardær Farkhad Akhmedov står til at skulle betale sin tidligere kone, Tatiana Akhmedova, knap 3,8 mia. kr. i en skilsmissesag.

Beløbet er det største i forbindelse med en skilsmisse, som en britisk domstol nogensinde har dømt en mand til at betale. Det skriver Finans.dk.

Manden har dog undervejs i retssagen forsøgt at bilde retten ind, at parret allerede blev skilt for 16 år siden i Moskva.

Men den påstand har en engelsk dommer og senere hen en russisk dommer afvist at tage for gode varer.

Synes du, det er en god ide at få udformet en ægtepagt, når man bliver gift?

Farkhad Akhmedovs forsvarer har ved et tidligere retsmøde fremlagt ’officielle’ russiske dokumenter, der skulle bekræfte den russiske skilsmisse.

Dokumenterne blev dog afvist med en bemærkning om, ’at de på alle væsentlige punkter var forfalskede’. Samtidig tilkendte dommeren Tatiana Akhmedova 41 pct. af milliardærens formue.

Manden nægter at betale beløbet og vil endnu engang appellere dommen.

Tatiana Akamedova kan foreløbig trøste sig med, at hun tidligere har fået eksmandens yacht ’Luna’ beslaglagt i Dubai. Den har en værdi af 3,2 mia. kr.

Den 63-årige milliadær har tjent sine penge på at udvinde og sælge naturgas.