»Jeg har tænkt mig at fortælle Vladimir Putin lige præcis det, jeg synes, han har brug for at få at vide,« sagde USAs præsident, Joe Biden, ved sin ankomst til Europa forrige uge og lagde dermed op til at spille med musklerne i forhold til russerne.

Historisk har disse mand til mand-topmøder haft meget stor betydning og har ofte handlet om atomvåben og nedrustning.

Denne gang forventes en ny form for krig at ligge højt på Joe Bidens dagsorden. Rusland menes nemlig at stå bag talrige hackerangreb på USA, ligesom de anklages for aktivt at sprede farlig misinformation på daglig basis. Cyberkriminalitet forventes at spille en hovedrolle i Geneve, hvor de to mødes.

De to mænd har flere gange mødt hinanden i politisk øjemed, og det forlyder at de ikke bryder sig stort om hinanden Foto: ROBERTO SCHMIDT, KIRILL KUDRYAVT

»Russerne har på sin vis allerede erklæret krig igennem længere tid på informationsfronten,« siger Fiona Hill, tidligere ruslandschef i det amerikanske National Security Council (NSC).

Hackere har ved flere lejligheder med succes brudt ind i de allerhelligste amerikanske ministerier og agenturer og har her kunnet stjæle tophemmelig information om forsvar, efterretninger og infrastruktur. Amerikanerne siger, at de har beviser for, at russerne står bag.

»Det her er et af de emner, der ligger Biden meget på sinde. Og han vil helt sikkert fortælle Putin, at USA ikke vil finde sig i mere misinformation og hacking fra russisk side. Men mens Biden skruer sig op, så vil Putin sidde roligt med armene over kors og kigge lidt ud i luften og så tørt konstatere, at han ikke aner, hvad det er, Biden taler om,« siger Flemming Splidsboel, ruslandskender og global sikkerhedsekspert ved DIIS, til B.T.

Hacking, ransomware og malware spiller en større og større rolle i verden, og Rusland beskyldes for at have hacket USA mange gange Foto: Mads Claus Rasmussen

Det kan derfor blive svært at nå til noget, der bare minder om enighed, og eksperter påpeger, at der er gode politiske point for russerne i konstant at skabe uro i Vesten.

»Det er en måde at genere os på og at vise, at vores system er ustabilt. Det er del af det konstante fjendebillede af Vesten, som hele Putins politiske projekt drejer omkring,« siger Flemming Splidsboel.

Mange kommentatorer tvivler på, at det vil være muligt at skabe et gennembrud, når det gælder cyberangreb.

»Denne usynlige krig bliver hele tiden mere virkelig. Jeg tror ikke på en opblødning af denne konfrontation, den vil tværtimod intensivere,« siger Dmitri Trenin, direktør for The Carnegie Moscow Center, til Financial Times.

Ronald reagan og Michail Gorbatjov mødte hinanden første gang i netop Geneve i 1985. Forholdet mellem dem var tillidsfuldt Foto: -

Der er rigeligt med historiens vingesus over topmødet tirsdag For det var netop i Geneve, at Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov mødtes for første gang i 1985 i det, der blev begyndelsen på enden på den kolde krig og Sovjetunionen.

»Det personlige forhold var helt anderledes dengang. Reagan og Gorbatjov kunne godt sammen personligt, og selvom USA og Sovjetunionen stod hårdt over for hinanden, så fik de to opbygget et vigtigt tillidsforhold. Det er langtfra tilfældet mellem Putin og Biden. De har tidligere mødt hinanden ved flere lejligheder og kan ikke døje hinanden,« siger Flemming Splidsboel.

Donald trump mødte i 2018 Valdimir Putin i Helsinki. Det var ikke nogen stor succes. Donaldf Trump virkede uforberedt Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

I 2018 mødtes Vladimir Putin med Donald Trump i Helsinki. Her virkede Trump uforberedt og ufokuseret. Amerikanske kilder siger, at Joe Biden møder op til topmødet forberedt til tænderne.