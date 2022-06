Lyt til artiklen

Vladimir Putin har ved flere lejligheder kaldt Rusland og Ukraine for uadskillelige, og på flere områder kan Ruslands frygt for, at Ukraine er på vej væk fra den russiske indflydelsessfære, bruges til at forklare Ruslands brutale invasion af Ukraine. Set i den optik, er det en betragtelig, moralsk sejr for Ukraine, at de torsdag aften blev udnævnt som kandidat til EU-medlemskab.

Det er dog langt fra det samme som at blive fuldgyldigt EU-medlem. Tyrkiet har været kandidat siden 1999, og de er ikke kommet tættere på at blive medlem, tværtimod.

Det er dog en klar indikation af, at Ukraine hører hjemme i den europæiske familie, samt at, hvor et NATO-medlemskab nok kan være tæt på umuligt at opnå, så er EU en størrelse, som det kan være sværere for Putin at argumentere imod. EU handler som bekendt allermest om samhandel, kultur og harmonisering.

»I dag markerer et afgørende øjeblik i Ukraines vej mod EU,« sagde Det Europæiske Råds formand, Charles Michel.

Præsident Macron med kommissionsformand Ursula Von der Leyen og rådsformand Charles Michel efter udnævnelsen torsdag.

Putin har selv erklæret sig ligeglad med nærheden til EU, men det er han næppe. For Volodymyr Zelenskyj er udmeldingen naturligvis et hårdt tiltrængt rygstød og for ukrainerne et moral-boost, der viser, at der er en fremtid efter lidelserne.

»Ukraine gennemlever et helvede af en simpelt grund. Dets ønske om at blive medlem af EU« skrev EUs kommissionsformand, Ursula von der Leyen på Twitter før EU-topmødet torsdag begyndte.

Udsigten til kandidatstatus fik Ukraines præsident, Zelenskyj, til at finde de helt store fraser frem.

»Dette er, som at gå fra mørket mod lyset,« sagde Zelenskyj på et pressemøde før kandidatudnævnelsen.

Og Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger, at kandidatudnævnelsen markerer begyndelsen på en ny tid.

Ukraines præsident, Zelenskyj, kalder udnævnelsen et historisk øjeblik.

»Den vil sætte en stopper for årtiers usikkerhed og mejsle i sten, at Ukraine er Europa, og ikke del af de russiske verden,« sagde Kuleba ved en pressekonference.

Det store spørgsmål er, hvad der kommer til at ske herfra. Ukraine har fået at vide, at de skal bringe orden i eget hus i forhold til korruption og transparens.

Ved det nylige pressemøde mellem dansk presse og præsident Zelenskyj arrangeret af Berlingske Media, understregede Zelenskyj, at denne proces allerede har været i gang i årevis, og at Europa ikke helt er opdateret på præcist hvor store fremskridt Ukraine har gjort på korruptionsområdet.

Men det er usandsynligt, at Ukraine bliver fuldgyldigt medlem af EU lige med det samme. Dertil er køen simpelthen for lang, og der er for stor uenighed om udsigten til at indlemme 45 millioner mennesker med et på mange måder anderledes syn på samfund og værdier.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er fortaler for at etablere et formelt samarbejde med de mange kandidater. Men kritikere kalder det en oprettelse af et A- og et B-hold.

Alt efter overbevisning kan udnævnelsen ses som varm luft eller et helt afgørende øjeblik i Ukraines historie. Præsident Putin vil utvivlsomt hælde til varmluft-analysen, mens den trængte regering i Kyiv vejrer morgenluft og en fremtid uden for Ruslands indflydelse.