Da klokken rundede midnat, begyndte en omfattende strejke blandt piloterne hos flyselskabet British Airways - for første gang nogensinde.

Det betyder, at stort set alle selskabets fly holder helt stille på landjorden - mens tusindvis af flyafgange bliver påvirket og aflyst.

Det skriver Reuters.

Blandt aflysningerne er også både danske afgange og ankomster.

Tidligt mandag morgen er to British Airways-afgange foreløbig aflyst fra Københavns Lufthavn til Heathrow-lufthavnen i London, skriver nyhedsbureauet Ritzau.

Desuden er en ankomst fra London til København aflyst. Det fremgår af Københavns Lufthavns hjemmeside.

Der er tirsdag morgen ikke umiddelbart oplysninger om, at ankomster til eller afgange fra Billund Airport skulle være aflyst.

Selv oplyser British Airways mandag morgen på sin hjemmeside, at man har været nødt til at aflyse noget nær samtlige flyvninger:

'Vi har ikke haft nogle mulighed for at forudse, hvor mange der ville komme på arbejde, eller hvilke fly der kunne lette, så vi havde ikke andre muligheder end at aflyse næsten 100 procent af vores flyafgange', lyder det.

Piloternes fagforening BALPA (British Airline Pilots' Association, red.) og flyselskabet har længe kæmpet om løn, men man har ikke kunnet blive enige.

Derfor oplyste piloterne, at man ville strejke den 9. september, den 10. september og igen den 27. september, og fra midnat natten til mandag gik strejken i gang.

Ifølge den britiske tv-station Sky News forventes strejken at komme til at påvirke op mod 290.000 passagerer mandag og tirsdag. Derudover risikerer flyselskabet også at skulle aflyse de omkring 800 afgange, som det normalt har i løbet af en dag.

I alt strejker lidt mere end 4.000 piloter mandag og tirsdag.

Det er første gang, at piloter hos British Airways strejker, skriver Sky News.

På British Airways hjemmeside oplyses det, at man tilbyder fuld refundering af købte billetter eller gratis ombooking:

'Vi er ekstremt kede af, at det er endt sådan her,' lyder det i meddelelsen fra British Airways.