16 amerikanske delstater danner fælles front mod præsident Donald Trumps beslutning om nødretstilstand.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anført af Californien vil delstaterne forsøge at få en domstol til at omgøre beslutningen, som Trump har taget for at finansiere mur ved grænsen til Mexico.

Opdateres...

/ritzau/