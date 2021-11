Glem politiske løfter. Finansverdenen siger, at den nu står klar til at redde verden. Skal man tro på det, eller er det varm klimaluft?

På papiret ser det i hvert fald svært imponerende ud. Et storstilet finansinitiativ ledet af den tidligere britiske nationalbankdirektør Mark Carney i følgeskab med den amerikanske milliardær Michael Bloomberg skal revolutionere verdens bæredygtige investeringer.

»Nu har vi de bærende konstruktioner på plads, der skal løfte global opvarmning ud af finansverdenens afkroge, og til i stedet at indtage en helt central plads i globale investeringer,« siger Mark Carney på Cop26 i Glasgow.

Han er bestyrelsesformand for Coalition of International Companies, der med 450 tilmeldte finansinstitutioner fra 45 lande råder over en investeringskapital på hele 130 tusinde milliarder dollar.

Det er nærmest ufatteligt mange penge, der kommer fra pensionskasser, investeringsfonde og banker over hele verden. Ifølge en række økonomer, der i årevis har regnet på den globale omstilling, bør det være nok til for alvor at få kickstartet en ny, bæredygtig æra.

»Ingen tvivl om, at det her er et kæmpe skridt, den rigtige vej. Det her går hånd i hånd med videnskabens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Finansverdenen har en afgørende rolle at spille her, hvis vi tør tro på deres løfter,« siger Kate Levick fra den bæredygtige tænketank E3G til Financial Times.

Som altid med sådanne bombastiske udmeldinger ligger djævlen i detaljen. For medlemskab af den nye pengekasse vil ikke forhindre investeringer i fossile brændstoffer som udvinding af olie eller kul.

»Ikke en eneste regel her, der forhindrer, at disse banker med den ene hånd lover grønne investeringer og med den anden investerer i kul. Det ligner, at finansverdenen igen puster sig op med varm luft i stedet for at stoppe investeringerne i det, der ødelægger vores jord,« siger Lucie Pinson fra Reclaim Finance til The Independent.

Udmeldingen kommer næppe tilfældigt samme dag, som verdens finansministre mødes i Glasgow for at søge at skabe fælles politisk vilje til en global, grøn omstilling. Storbritanniens finansminister, Rishi Sunak, præsenterede onsdag sin regerings løfte om, hvordan man radikalt vil omlægge finanserne mod en grønnere fremtid.

Mark Carney, bestyrelsesformanden for den nye, grønne finansklub anerkender, at en finanslivsdrevet grøn revolution ikke sker på et øjeblik. Han fastholder dog, at dette er et helt afgørende øjeblik i kampen mod global opvarmning.

»I mange år anså finansverdenen ikke rigtigt klimaproblemet som noget, der kom dem ved. Det har nu ændret sig radikalt. Vi er nu en del af løsningen. Det er vigtigt,« sagde han i Glasgow.

At verdens finansspidser i hvert fald gerne vil associeres med Cop26, står klart. Både Amazons grundlægger, Jeff Bezos, og Microsofts Bill Gates var onsdag blandt deltagerne.