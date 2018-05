Øverst: Trump tager imod tre amerikanske fanger på vej hjem fra Nordkorea

USA's præsident, Donald Trump, meddeler at et historisk møde med Nordkorea skal ske i Singapore.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, 12. juni i Singapore, skriver den amerikanske præsident på Twitter.

- Vil vil begge forsøge at gøre det til et særligt øjeblik for verdensfreden, skriver præsidenten.

Der har længe været rygter om, at Donald Trump snart ville offentliggøre stedet, hvor det historiske møde skal finde sted.

Tirsdag meddelte præsidenten, at mødested og tidspunkt var besluttet.

Til venstre USAs præsient, Donald Trump - til højre Nordkoreas leder, Kim Jong-Un Foto: MANDEL NGAN, - Til venstre USAs præsient, Donald Trump - til højre Nordkoreas leder, Kim Jong-Un Foto: MANDEL NGAN, -

/ritzau/