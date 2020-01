Hungersnød i det sydlige Afrika er værre end nogensinde og står til at blive endnu værre, oplyser FN.

Landene i den sydlige del af Afrika befinder sig i en historisk mangel på mad.

Det oplyser FN's World Food Programme torsdag.

I alt 45 millioner personer i regionen har akut behov for at få fødevarer ude fra på grund af tørker, oversvømmelser og økonomiske problemer, lød det fra FN-programmets regionale direktør torsdag.

- Det her er en hungersnød i en skala, som vi ikke har set før. Og alt viser, at det bliver værre, siger Lola Castro, den regionale direktør for FN's madprogram.

FN's World Food Programme har bedt om at få næsten 500 millioner dollar, men har fået cirka 200 millioner dollar.

- Hvis ikke vi har de nødvendige midler, har vi intet andet valg end at hjælpe færre af dem i allerstørst nød, siger Castro torsdag.

Mangel på økonomisk vækst, voksende befolkninger, tørke og oversvømmelse har skabt en cocktail af ustabile madforsyninger i det sydlige Afrika.

Det er særligt Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Zambia og Zimbabwe, der er hårdt ramt.

