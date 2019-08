Flere statsledere og EU's udenrigschef var til stede, da der tirsdag blev indgået fredsaftale i Mozambique.

Mozambiques præsident og lederen af landets største oppositionsgruppe, Renamo, har tirsdag sat deres underskrifter på en fredsaftale.

Præsidenten, Filipe Nyusi, og Renamo-leder Ossufo Momade håber begge, at aftalen vil ende flere års vold i det sydøstafrikanske land. Det skal samtidig skabe ro om et forestående valg i landet den 15. oktober.

Her stiller både præsidenten og oppositionslederen op.

Fredsaftalen blev underskrevet tirsdag på Fredspladsen i Mozambiques hovedstad, Maputo. Det skriver det portugisiske nyhedsbureau Lusa.

Det blev overværet af fem afrikanske statsledere - heriblandt Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa. Også EU's udenrigschef, Federica Mogherini, og Portugals udenrigsminister, Teresa Rebeiro, var til stede.

FN's særlige udsending i Mozambique, Mirko Manzoni, kalder tirsdag for en "i sandhed historisk dag", skriver nyhedsbureauet AFP.

Mozambique var en portugisisk koloni, indtil landet blev uafhængigt i 1975.

Portugal har støttet fredsforhandlingerne mellem regeringen og oppositionen.

Tusindvis af indbyggere i Maputo var mødt op ved tirsdagens ceremoni. Blandt andet børn iført T-shirts med teksten "Ultimativ Fred" påtrykt.

Tirsdagens fredsaftale kommer, efter at præsidenten og oppositionslederen i sidste uge indgik en lignende aftale om militær fred.

De to aftaler er resultatet af års forhandlinger om at sætte en stopper for flere års uroligheder i landet. Mozambique har været plaget af spredte voldshandlinger siden 1992, hvor en 15 år lang blodig borgerkrig endte.

Omkring en million mennesker mistede livet i borgerkrigen.

I 2014 blev der indgået en fredsaftale, men volden er siden blusset op igen.

Den nye aftale betyder blandt andet, at mere end 5000 Renamo-soldater skal integreres i samfundet og aflevere deres våben. Nogle Remano-officerer er blevet tilbudt lederroller i Mozambiques militær.

/ritzau/AP