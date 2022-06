Lyt til artiklen

Danske Claus Ruhe Madsen har – igen – skrevet et stykke politisk historie i Tyskland.

Han er som den første dansker nogensinde blevet udnævnt til minister i en delstatsregering.

Det bekræftede ministerpræsident Daniel Günther ifølge flere medier sent mandag, hvor han satte navne på sit ministerhold i Schleswig-Holstein.

Rygterne havde allerede eksisteret i nogle dage, og det betyder, at 49-årige Claus Ruhe Madsen kun tre år inde i sin syvårige embedsperiode forlader overborgmesterposten i Rostock. Her blev han tilbage i 2019 den første udlænding til at bestride det job i en tysk by.

Claus Ruhe Madsen skal nu være en del af delstatsregering for Schleswig-Holstein i Kiel. Foto: Jens B'ttner Vis mere Claus Ruhe Madsen skal nu være en del af delstatsregering for Schleswig-Holstein i Kiel. Foto: Jens B'ttner

Den partiløse danske politiker bliver økonomiminister, og han bliver også ansvarlig for transport, erhverv, teknologi og turisme.

Schleswig-Holsteins delstatsregering har hovedsæde i Kiel.

Claus Ruhe Madsen er i de seneste år blevet særdeles kendt i Tyskland, hvor han ikke mindst på grund af sin coronahåndtering har fået masser af opmærksomhed fra medierne.

Derfor er man også i Rostock ærgerlig over, at han nu siger farvel ikke engang halvvejs inde i sin overborgmesterperiode.

»Han var en af de mest populære borgmestre i Tyskland, så det er en smule skuffende, at han kun efter kun tre år siger farvel,« siger lokalpolitikeren Daniel Peters til NDR:

»Det er ikke mange projekter, man kan nå at føre ud i livet på kun tre år.«

Claus Ruhe Madsen flyttede til Tyskland i 1990erne, hvor han siden etablerede flere møbelbutikker. Han har også været præsident for industri- og handelskammeret i Rostock indtil 2019.