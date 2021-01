Demokrater vil få støtte fra mindre gruppe af republikanere til at stille Trump for rigsret efter optøjer.

Onsdag bliver en dag i USA, som efter alt at dømme vil gå over i historien. Her vil præsident Donald Trump for anden gang i sin periode som præsident blive stillet for en rigsret.

Medlemmerne af Repræsentanternes Hus, som har bemyndigelsen til at stille en præsident for en rigsret i Senatet, vil indlede deres behandling af sagen klokken 9.00 (15.00 dansk tid).

De skal tage stilling til, om republikaneren Trump skal stilles for en rigsret for blandt andet at opildne sine støtter til at angribe Kongressen i Washington onsdag i sidste uge.

Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus, men flere republikanere har på forhånd meddelt, at de også vil stemme for en rigsret, når spørgsmålet kommer til afstemning senere onsdag.

Demokraterne har taget skridtet mod en rigsretssag, efter at vicepræsident Mike Pence tirsdag afviste en opfordring fra Repræsentanternes Hus til at aktivere den 25. tilføjelse til USA's forfatning, som gør det muligt at afsætte præsidenten.

Hvis der, som forventet, er flertal for en rigsret i Repræsentanternes Hus, så er det Senatet, som skal tage stilling til, om Trump skal erklæres skyldig eller ej.

Det er uvist, om det kan nås, inden Trump er færdig som præsident onsdag i næste uge. Her overtager demokraten Joe Biden præsidentposten.

/ritzau/