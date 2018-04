Fredag indgik statsoverhovederne for Nord- og Sydkorea en historisk aftale på topmødet ved grænsen mellem de to lande. Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder møder en sydkoreansk leder udenfor Nordkorea.

BT har samlet de vigtigste ponter fra aftalen her, som blandt andet the Guardian har set.

Fred mellem Nord- og Sydkorea:

'De to ledere erklærer enstemmig foran 80 millioner koreanere og resten af verden, at der ikke vil være mere krig på Den Koreanske Halvø. Således påbegynder en æra med fred.'

Sådan står det skrevet i starten af aftalen.

Selvom de to lande indgik en våbenhvile i 1953, der praktisk talt var slutningen på Koreakrigen, så har der indtil fredag ikke officielt været fred mellem nationerne. Landene er enige om, at deres militære skal nedruste, og de skal indstille alle fjendtlige handlinger. Grænserne mellem de to lande skal også omdannes til en fredszone'. Det samme gælder farvandet omkring Nord- og Sydkorea.

Det fremgår også af aftalen, at den sydkoranske præsident, Moon Jae-in har planer om at fejre freden ved at besøge den nordkoreanske hovedstad Pyongyang i den nærmeste fremtid.

En atomfri koreansk halvø

Kim Jong-un og Moon Jae-in gør det også klart i aftalen om, at de vil arbejde frem mod at gøre Den Koreanske Halvø fri af atomvåben.

'Syd -og Nordkorea deler synspunkt om, at Nordkorea tager signifikante og vigtige skridt mod, at gøre den koreanske halvø atomfri, og begge er enige i at påtage sig ansvaret for at føre det ud i livet. Syd- og Nordkorea er enige om aktivt at søge støtte og samarbejde fra det internationale samfund for at gøre Den Koreanske Halvø atomfri,' står der med henvisning til, at den nordkoreanske formand Kim Jong-un har planer om at tale med den amerikanske præsident, Donald Trump, på en endnu ikke bestemt dato.

Genforening af familier

Der er har længe været forfærdelige historier om familier fra Nord- og Sydkorea, der er blevet splittet fra atomer, og som har været meget svært at blive genforenet. Dette har de to statsledere også tænkt sig at gøre noget ved, hvis man skal tro aftalen.

'Syd- og Nordkorea vil genforene blodslægtninge og skabe en fremtid med velstand og forening ført an af koreanere, der faciliterer en omfangsrig og banebrydende fremgang i relationerne mellem de to koreaer.'