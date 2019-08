Hvis du har gået og overvejet en lille ferie i Storbritannien, er det ved at være tid til at slå til. Turen er lige nu historisk billig.

Mandag morgen ramte det britiske pund nemlig det laveste niveau i ti år. Her kunne et britisk pund købes for 8,06 danske kroner.

Det skriver Euroinvestor.

Det er ikke mere end tre måneder siden, at pundet kostede 8,80 kroner, så faldet er massivt.

Det er naturligvis den konstant stigende risiko for et såkaldt hårdt brexit – hvor Storbritannien forlader EU den 31. oktober uden en aftale - som for alvor påvirker pundets kurs.

Den seneste håndgranat ind i valutamarkederne er en rapport fra den britiske tænketank ’Institute for Government’, skriver The Guardian.

Den viser, at det britiske parlament nu stort set er løbet tør for muligheder i forhold til at stoppe Boris Johnsons regering, hvis han ønsker at forlade EU uden en aftale.

Det har Boris Johnson hele tiden fastholdt, at han ikke ønsker, og at hans mål er en aftale med EU.

Samtidig har han dog fra første dag haft en målsætning om, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober – ’do or die’.

Lige nu er der ikke meget, der tyder på, at en aftale er på vej.

Storbritannien og EU forhandler ikke officielt, selvom der kun er 58 dage at løbe på.

Boris Johnsons regering har informeret EU om, at afsnittet i aftalen om den irske grænse skal tages helt ud, før man overhovedet vil møde op til nye forhandlinger.

Et grundlag, EU pure har nægtet at forhandle på.

I Storbritannien fornemmer både virksomheder og borgerne, hvilken vej vinden blæser.

Ifølge en ny rapport fra Premium Credit har godt 800.000 britiske husholdninger brugt omkring 8.000 danske kroner på at hamstre fødevarer, skriver Daily Mail.

Samtidig har eksempelvis pizzakæden Domino’s fortalt, at de i disse uger hamstrer pizzatopping, så de er klar til at levere pizzaer som altid, selvom der er told på varerne i tilfælde af et hårdt brexit.