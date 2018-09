Er Brett Kavanaugh højsteretsdommer-materiale eller en simpel sex-overfaldsmand?

I dag skal den amerikanske højesteretsdommer-kandidat Brett Kavanaugh og universitetsprofessor Christine Blasey Ford kæmpe om retten til sandheden, mens det amerikanske senat og resten af verden ser til.

Professor Ford siger, at dommer Kavanaugh i 1982 forsøgte at tvinge hende til sex og holdt hende for munden, da hun ville råbe om hjælp. Brett Kavanaugh, Donald Trumps kandidat til USAs højeste dommerembede, siger modsat, at den 51-årige universitetsprofessor og psykolog er fuld af løgn.

Blot to dage efter én af verdens bedst kendte tv-stjerner, Bill Cosby, blev idømt tre til ti års fængsel for voldtægt, er #metoo-bevægelsen og kønnenes kamp flyttet fra retssalen i Norristown, Pennsylvania, hvor Cosby blev dømt, til det amerikanske senat i Washington, D.C.

Og oddsene kunne knap være højere.

Hvis Præsident Trump og det republikanske parti således får deres vilje, kan Brett Kavanaughs konservative standpunkter give den amerikanske højesteret en afgørende højredrejning i flere årtier frem. Flere medlemmer af det demokratiske parti frygter ligefrem, at Kavanaughs afgørende stemme kan bringe både fri abort og amerikanske homoseksuelles ret til at blive gift i fare.

I starten af september var der ellers ingen tvivl. Med et republikansk flertal i det amerikanske senat var Brett Kavanaugh så godt som sikker på at blive godkendt og indsat som den pensionerede højesteretsdommer Anthony Kennedys afløser.

Men så faldt bomben.

Den anerkendte universitetsprofessor Chrstine Basley Ford trådte frem med sine anklager. Ved en fest i 1982 blev hun som 15-årig tvunget ind i et soveværelse af en stærkt beruset og blot 17 år gammel Brett Kavanaugh.

Her lukkede og blokerede han ifølge Dr. Ford døren, tvang hende ned på sengen, forsøgte at tage tøjet af hende og endelig holdt han sit offer for munden, da hun forsøgte at råbe om hjælp.

I dagens modsatte ringhjørne fastholder Brett Kavanaugh, at han aldrig har misbrugt nogen. I et nyt interview med Fox News fortæller den dybt religiøse højesteretsdommer-kandidat, at han var jomfru indtil sine midt-tyvere. Og som bevis på sin uskyld har han bl.a. offentliggjort sin dagbog og kalender fra 1982.

Donald Trump sagde i går, at han personligt ville have presset Kanavaughts godkendelse igennem for flere uger siden. Både præsideten og flere fremstående republikanske politikere fastholder, at hele sagen blot er et demokratisk forsøg på at stoppe Brett Kavanaughs godkendelse og indsættelse.

Men samtidig begynder tvivlen selv i republikanske rækker at vokse.

Således har flere republikanske medlemmer af det amerikanske senat luftet muligtheden for at stemme nej til Kavanaugh. Og alt afhænger af dagens historiske afhøring i det tolv mand store retsudvalg - en underafdeling af Senatet.

Dette udvalg består ikke atypisk af tolv midaldrende mænd. Og for at undgå yderligere kritik har det republikanske flertal hyret en kvinde til dagens afhøring af Ford og Kavanaugh.

Dagens ordfører er således en hvis Rachel Mitchell, jurist og ekspert i sex-forbrydelser fra staten Arizona.