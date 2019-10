Forholdet mellem britisk kongehus og pressen er konfliktfyldt, vurderer historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Det er højst usædvanligt, at den britiske prins Harry og hans kone, Meghan, har lagt sag mod tre britiske aviser.

Det vurderer historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

- Det har man normalt ikke set kongehuse i Europa gøre. De plejer at være hævet over at diskutere med enkeltpersoner og medier.

- Det er et udtryk for, at den unge generation i kongefamilien i Storbritannien vil trække en streg i sandet og ikke finde sig i hvad som helst, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Prins Harry har lagt sag an mod ejerne af aviserne The Sun og The Daily Mirror i forbindelse med formodede hackerangreb på telefoner.

Tidligere i denne uge sagde prins Harrys kone, hertuginde Meghan, at hun vil lægge sag an mod avisen Mail on Sunday. Hun påstår, at Mail on Sunday på ulovlig vis har offentliggjort et af Meghans private breve.

Lars Hovbakke Sørensen ser sagerne som et udtryk for, at der er et konfliktfyldt forhold mellem pressen og det britiske kongehus.

- Det britiske kongehus har i mange år i 60'erne, 70'erne og 80'erne været meget konservativt og ikke ladet pressen komme tæt på, og det har udviklet en meget aggressiv presse, siger han.

Lars Hovbakke Sørensen vurderer, at det er en farlig vej for det britiske kongehus at lægge sag an mod aviserne, selv om mange briter vil have forståelse for de konkrete sager.

- Når man er statsoverhoved eller i den nærmeste familie, skal man repræsentere hele landet, og så går det ikke, at man går og lægger sag an mod enkelte borgere eller firmaer.

- Det er bare en farlig vej at gå ind på, for det kan blive meget uoverskueligt for dem, for hvis der kommer nye sager, som de så kan blive tvunget til at følge op på - og folk på et tidspunkt synes, at kongehuset bliver for fintfølende, siger han.

I Danmark har der været en sag med lignede træk med Se & Hør, der angiveligt brugte kreditoplysninger fra prins Joachim og prinsesse Marie til at skrive historier om, hvor de var på bryllupsrejse. Det førte dog ikke til sagsanlæg.

- Man har nok vurderet i det danske kongehus, at det er meget bedre at holde sig ude af den slags.

- Det er mest hensigtsmæssigt, at statsoverhovedet og den nærmeste familie ikke begiver sig ud i slagsmål og går ind i retssager, for så risikerer man at miste sin særlige status, siger Lars Hovbakke Sørensen.

/ritzau/