Der har ikke tidligere været en sag, der ligner den, som den britiske prins Andrew er havnet i.

Det vurderer Lars Hovbakke Sørensen, kongehusekspert og lektor i historie ved professionshøjskolen Absalon.

»Det er meget usædvanligt, at en kongelig på den måde trækker sig fra alle sine forpligtelser. Men det er også en usædvanlig sag,« siger han.

Prinsen oplyser onsdag aften, at han er blevet fritaget fra sine officielle pligter på ubestemt tid.

Det sker i kølvandet på et meget omdiskuteret interview på BBC.

»Det betyder, at han ikke længere skal deltage i officielle begivenheder eller repræsentere kongehuset.«

»Han afstår formentlig også fra at deltage i officielle begivenheder, hvor de kongelige er med ved nationale begivenheder,« siger lektoren.

I interviewet forsøger prins Andrew at forklare sit forhold til den amerikanske rigmand og dømte sexforbryder Jeffry Epstein, der har taget sit eget liv.

Et af de centrale spørgsmål drejer sig om en kvinde, der hedder Virginia Giuffre.

Kvinden hævder, at hun som 17-årig blev holdt som sexslave af Epstein og tvunget til samleje med blandt andre prins Andrew. Det har prinsen afvist.

Det er muligt, at man ifølge lektoren har mistænkt andre kongelige for at have lavet forskellige ting tidligere, som man ikke måtte.

»Men det er anderledes nu og med denne sag, hvor de kommer så åbent frem,« siger Lars Hovbakke Sørensen og tilføjer:

»Pressen og befolkningen følger meget tæt med i, hvad de kongelige laver. Interessen for at følge tæt med i, hvad de kongelige laver er meget stor.«

/ritzau/