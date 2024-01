En alien-entusiast i Mexico fik opmærksomhed fra hele verden, da han i Mexicos parlament fremviste to figurer, som han hævdede var kroppe af rumvæsener.

Men det var de ikke. Og dansk ekspert har stadig mest af alt latter til overs for »fupmagernes påfund«.

Videnskabelige eksperter i Peru, hvor 'rumvæsenerne' angiveligt stammede fra, slog fredag ifølge AP i samarbejde med landets anklagemyndighed fast, at der ikke var tale om nogen form for mystisk livsform fra en anden planet.

Der var i stedet tale om objekter lavet af papir, lim, metal og knoglerester fra mennesker og dyr som blandt andet fugle og hunde.

En såkaldt hånd viste sig ifølge eksperter at være konstrueret med menneskeknogler.

»Konklusionen er simpel: Det er dukker samlet med knogler fra dyr fra denne planet, med moderne syntetisk lim, og derfor blev de ikke samlet før den spanske kolonitid,« siger arkæolog Flavio Estrada ifølge AP.

»De er ikke udenjordiske, de er ikke rumvæsner," understreger han.

Det viste sig trods alt, at dette ikke var resterne af et rumvæsen. Foto: Henry Romero/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det viste sig trods alt, at dette ikke var resterne af et rumvæsen. Foto: Henry Romero/Reuters/Ritzau Scanpix

Den mexicanske journalist José Jaime Maussan havde ellers i september i samarbejde med flere mexicanske politikere skabt international opsigt – og latterliggørelse – i forbindelse med figurerne.

Det skete, da han præsenterede dem for den mexicanske kongres i to kasser og hævdede, at de var "ikke-menneskelige væsener, som ikke er en del af vores jordiske evolution.'

Allerede dengang kaldte Frederik Dirks Gottlieb, der er vært på DR-podcasten 'Flyvende tallerken', som beskæftiger sig med liv i rummet og observationer af UAP (engelsk for 'uidentificerede anormale fænomener', red.) præsentationen for 'et shitshow'.

På trods af at de påståede rumvæsener har gjort et ofte latterliggjort emne en bjørnetjeneste, så kan man alligevel lære noget af sagen, mener Frederik Dirks Gottlieb.

»Man skal tjekke kilderne, som informationerne kommer fra. Der er meget fokus, af gode grunde, på det her emne lige nu. Han (José Jaime Maussan, red.) havde jo den her lange track-record med fupnumre indenfor det her felt,« siger Frederik Dirks Gottlieb.

Der er gjort kvantespring i den generelle opfattelse af spørgsmålet om liv i rummet i de seneste år blandt andet på grund af whistlebloweren David Grusch, der påstår, at USA er i besiddelse af UAP'er.

Selv NASA har offentliggjort videomateriale af uforklarlige flyvende objekter.

Så sent som fredag i sidste uge blev flere amerikanske kongresmedlemmer præsenteret for, hvad man ved om UAP'er og muligt liv i rummet ved en lukket høring.

»Det her lignede - og viste sig også at være - nogle tvivlsomme fupmageres påfund. Det er en god reminder om, at man ikke må lade fupmagere ødelægge den udvikling, der trods alt har været,« siger Frederik Dirks Gottlieb.