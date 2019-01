Otte mænd stod de på en lige række og kiggede frem for sig. Syv af dem var uskyldige, én af dem en berygtet seriemorder.

For amerikanske Carol DaRonch var der ingen tvivl, da hun skulle udpege betjenten ved navn 'Roseland', som havde forsøgt at kidnappe hende og føje hendes navn til sin lange liste over ofre: Nummer to fra højre. Dermed var den notoriske seriemorder Ted Bundys hærgen forbi.

Det er mere end 40 år siden, at Carol DaRonch blev forsøgt kidnappet af en mand, som senere viste sig at være en af USA's værste forbrydere med drab, voldtægter, indbrud og nekrofili på samvittigheden.

I en ny Netflix-dokumentar, 'Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes', står hun frem og fortæller, hvad der skete den skæbnesvangre dag - og hvordan hun var med til at sætte en stopper for ham.

Det skriver flere amerikanske medier som People og Oxygen.

Det var en eftermiddag som de fleste andre den 8. november 1974, da Carol DaRonch - der på det tidspunkt blot var 18 år - blev kontaktet af en mand iført politiuniform, mens hun befandt sig i et indkøbscenter i Murray i delstaten Utah.

Manden, der identificerede sig selv som betjenten Roseland, sagde til hende, at politiet havde fanget en mand, der havde forsøgt at bryde ind i hendes bil.

Han bad hende derefter om at følge med ham ud på parkeringspladsen til hendes bil, for at de kunne tjekke, om der var nogle skader på den, og om noget var blevet stjålet.

Intet var dog blevet stjålet.

Derefter forklarede betjenten, at det var lykkedes politiet at fange den mistænkte, og han bad Carol om at følge med ham på politistationen, hvor hun kunne anmelde sagen.

På det tidspunkt følte Carol sig ikke helt tryg ved situationen, husker hun.

For politibetjenten lugtede en smule af alkohol.

ARKIVFOTO af Ted Bundy. Foto: NF

Hun bad ham derfor om at vise noget identifikation, og manden fandt et politiskilt frem fra sin pung. Det godtog Carol, og hun valgte derfor at sætte sig ind i hans bil for at køre med ham på stationen.

Det skulle vise sig at være skæbnesvangert. For dem begge.

Det stod hurtigt klart for Carol, at noget ikke var, som det burde være, da hun sad i bilen. I stedet for at sætte kurs mod den lokale politistation, valgte manden at køre ned ad en sidegade og holde ind ved en folkeskole.

Mens de holdt der, fandt manden et sæt håndjern frem - som han forsøgte at bruge på den unge kvinde.

Hun kæmpede dog imod. Men alt, hvad hun kunne. Derfor lykkedes det ham kun at få håndjernene omkring hendes ene håndled.

»Jeg har aldrig været så bange i hele mit liv. Og jeg ved, at det er en kliché, men hele mit liv passerede revy for mine øjne. Jeg tænkte: 'Åh gud, mine forældre finder aldrig ud af, hvad der skete med mig',« forklarer Carol DaRonch i Netflix-dokumentaren ifølge Oxygen.

Til sidst fandt manden en pistol frem og truede med at 'skyde hendes hoved ad', men det stoppede ikke hendes forsøg på at flygte fra ham. Hun sprang ud af bilen, mens Bundy løb efter med et brækjern i hænderne.

»Jeg kæmpede med alt, jeg havde, sloges med ham og kæmpede. Mine fingernegle var helt flåede. Jeg husker hans stikkende, blanke, livløse øjne,« fortæller Carol DaRonch.

Det lykkedes hende at vriste sig fri fra mandens greb i hende, og hun flygtede i retning af en bil, der kom deres vej.

Det fik samtidig manden til at flygte tilbage mod sin bil og køre fra stedet.

Fire timer senere kidnappede 'politimanden', som viste sig at være Ted Bundy, en anden ung kvinde, Debra Kent, og dræbte hende. Hendes lig er endnu ikke fundet.

»Jeg var meget heldig, og det var meget chokerende senere at finde ud af, at han var så vred over, at jeg var sluppet væk, at han bare kørte et andet sted hen og dræbte en anden,« fortæller Carol DaRonch.

ARKIVFOTO. Her er Ted Bundy fotograferet, efter han blev fanget efter sin første flugt i 1977. Foto: FBI

Et år senere - i august 1975 - blev Ted Bundy stoppet af en patruljevogn for en mindre trafikforseelse. Da betjenten nærmede sig hans bil, forsøgte Ted Bundy at flygte. Kort efter blev han dog indhentet og anholdt.

Da betjente ransagede hans bil, fandt man flere ejendele, som senere skulle vise sig at knytte ham til en hel stribe af drab: En elefanthue, reb, en is-hakke, håndjern og et brækjern.

Samtidig lignende Ted Bundy den mand, der et år forinden havde forsøgt at kidnappe Carol.

Politiet ringede derfor til den unge kvinde og bad hende om at komme ned på stationen for at identificere ham ud fra en såkaldt 'lineup', hvor man skal udpege gerningsmanden blandt flere lignende mænd.

Ted Bundy havde dog forsøgt at gøre det sværere at identificere ham, da han kort forinden var blevet klippet.

Alligevel lykkedes det Carol at udpege ham som værende den falske betjent 'Roseland', og han blev senere i 1976 dømt for kidnapningsforsøget, før han blev udleveret til politiet i Colorado, hvor han blev tiltalt for de første drab.

Det lykkedes ham dog to gange at flygte fra fængslet - og fortsætte med at begå drab - før han til sidst i 1979 blev idømt en dødsstraf. Han menes at stå bag mere end 30 drab.

I januar 1989 blev han som 42-årig spændt fast i den elektriske stol.