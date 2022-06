Lyt til artiklen

Rebekah Scanlan gestikulerer med et smil i det grønblå hav på Maldiverne. Det ligner en af den slags klassiske, lykkelige feriebilleder.

Virkeligheden var dog en anden.

»Bag smilet tværs over mit ansigt var jeg helt og aldeles fortvivlet,« som hun skriver i en klumme hos det australske medie News.com.au.

Teksten er en kommentar til den abortdebat, der er opstået, efter at den amerikanske højesteret fredag med en omdiskuteret afgørelse fratog kvinder retten til fri abort.

Afgørelsen i den amerikanske højesteret har skabt store protester i USA. Foto: SAMUEL CORUM Vis mere Afgørelsen i den amerikanske højesteret har skabt store protester i USA. Foto: SAMUEL CORUM

For på fornævnte billede var Rebekah Scanlan gravid i syvende uge, skriver hun videre i sin tekst.

»Og realiteten var, at jeg var sammen med en mand, der psykisk og nogle gang fysisk misbrugte mig,« som det lyder:

»Hver knogle i min krop var klar over, at jeg ikke kunne gennemføre graviditeten, fordi det ville betyde, at jeg ville være bundet til ham for altid.«

Rebekah Scanlan ville med andre ord gerne have en abort. Og det fik hun ugen efter, at billedet blev taget.

Efterfølgende fik hun slået op med kæresten, hvilket sendte hende ud i en langvarig og »meget mørke depression«, hvor hun ofte kæmpede for bare at kunne komme ud af sengen om morgen.

»Jeg ved helt ærligt ikke, hvad der var sket, hvis jeg også skulle have taget hånd om et barn i den periode. Jeg kunne knap passe på mig selv,« skriver Rebekah Scanlan:

»Men for mange kvinder i USA i en tilsvarende situation vil det nu blive deres virkelighed i fremtiden.«

I sin klumme kommer den australske journalist med følgende pointe:

»Selvom der findes så mange årsager til, at kvinder har brug for at kunne få en abort, er beslutningen om at gøre det stadig indhyllet i skam og stigmatisering,« skriver hun om den amerikanske omstødelse af den såkaldte 'Roe v. Wade'-afgørelse fra 1973.

Rebekah Scanlan kalder afgørelsen fra den amerikanske højesteret for »afskyelig og syg«.

»Den fastholder den opfattelse, at det er 'dårligt' at få foretaget en abort, selv om det for manges vedkommende i bogstaveligste forstand kan redde deres liv.«