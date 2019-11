Luftskibe blev anset som fremtidens transportform. Men Hindenburgs endeligt virkede stærkt afskrækkende.

Werner Gustav Doehner, den sidste overlevende fra Hindenburg-katastrofen, er afgået ved døden.

Det meddeler familien ifølge CNN.

Doehner døde i en alder af 90 år på et hospital i byen Laconia i den amerikanske delstat New Hampshire 8. november.

Det berømte tyske luftskib Hindenburg gik op i flammer 6. maj 1937, da det nærmede sig fortøjningsmasten ved Naval Air Station Lakehurst i New Jersey.

62 mennesker overlevede ulykken. 36 mennesker omkom, heriblandt Werner Gustav Doehners søster og far.

Da Hindenburg-katastrofen fandt sted, var Doehner otte år gammel.

- Ulykken frarøvede ham en far og en søster og efterlod ham med blivende ar, siger hans søn Bernie Doehner til CNN.

Sønnen tilføjer, at faren generelt holdt sig fra at tale om ulykken.

- Han var så slemt forbrændt, at han var blind i mange år, siger Bernie Doehner til CNN.

Luftskibe var i begyndelsen af det 20. århundrede spået til at blive fremtidens transportform.

Men billederne af det brændende Hindenburg, som gik verden rundt, var stærkt medvirkende til, at drømmen om at udbrede luftskibene brast.

Ifølge Videnskab.dk ved man ikke, præcist, hvorfor Hindenburg brød i brand. Nogle har spekuleret i anti-nazistisk sabotage, mens andre mener, at branden skyldes statisk elektricitet, der på kort tid fik overtændt luftskibet.

Der har flere gange været tale om at anvende luftskibe i større omfang igen.

Blandt andet foreslog en gruppe forskere for nylig ifølge NBC, at luftskibe på over ti gange Hindenburgs størrelse kunne være en effektiv fragtmetode.

På trods af de dramatiske billeder fra Hindenburgs havari, var antallet af omkomne mindre, end da et britisk luftskib forliste i 1930. Det kostede 48 livet.

Ved en amerikansk luftskibskatastrofe i 1933 omkom 73 mennesker.

Werner Gustav Doehner blev født i Darmstadt i Tyskland, men flyttede med sin familie til USA i 1984.

/ritzau/