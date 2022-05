Lyt til artiklen

Advokat Michael Sussmann blev tirsdag kendt ikke skyldig i at have løjet over for FBI.

Det skriver CNN.

Sussmann, som har været kampagneadvokat for Hillary Clinton under præsidentvalgkampen, stod anklaget for at have løjet til FBI om ikke at arbejde for Hillary Clintons kampagne, da han gav et tip, som kædede Trump-organisationen sammen med mulige støtter af styret i Kreml.

Sussmann leverede tippet tilbage i 2016, da det stod klart, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

John Durham (t.v.) har nu i tre år arbejdet som anklager for Trump-administrationen og advokat Michael Sussmann (t.h.) har blandt andet været advokat for Hillary Clintons præsidentkampagne i 2016. Billeder: Julia Nikhinson/Reuters/Jose Luis Magana/AP/Ritzau Scanpix Vis mere John Durham (t.v.) har nu i tre år arbejdet som anklager for Trump-administrationen og advokat Michael Sussmann (t.h.) har blandt andet været advokat for Hillary Clintons præsidentkampagne i 2016. Billeder: Julia Nikhinson/Reuters/Jose Luis Magana/AP/Ritzau Scanpix

Juryen brugte seks timer på at nå frem til dommen, som enstemmigt frifandt Sussmann. Og nu står det altså klart, at tippet var godt nok, og at Sussmann ikke var sendt i byen som led i Hillary Clintons præsidentkampagne.

Og dommen er et tab for John Durham, som af Trump-administrationen er sat til at undersøge uretmæssig behandling af administrationen i sagen om Trumps forhold til Rusland.

Den oprindelige sag handler om Sussmanns møde med en af FBIs rådgivere i 2016, hvor Sussmann videregav et tip om, at Trump-organisationen muligvis kunne have en hemmelig internetforbindelse til Alfa Bank, en af de største private banker i Rusland, som tidligere er blevet kædet sammen med styret i Kreml.

Flere af de cybereksperter, som Sussmann repræsenterer, skulle angiveligt have fortalt om dette til Sussmann. Derfor valgte Susmann at videregive tippet. Det var altså ikke i regi af Hillary Clintons kampagne.

Begge virksomheder afviste dog påstanden og FBI fandt senere ingen beviser efter en fire måneder lang undersøgelse.

Anklager John Durham mente dog, at der var grundlag for en retssag, hvis udfald han kalder for 'ærgerlig.'